https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/istanbulun-3-ilcesinde-10-saatlik-su-kesintisi-1084456574.html

İstanbul'un 3 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

İstanbul'un 3 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, vana yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, yarın saat 21.00'den 07.00'ye kadar su verilemeyecek. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

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2024-06-03T11:55+0300

türkiye

su

su

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

su kesintisi

istanbul

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ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak.Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere yarın 21.00 ile 07.00 saatleri arasında 10 saat su verilemeyecek.Kesinti yapılacak mahalleler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/kurban-kesim-bedeli-ne-kadar-oldu-kurban-kesim-bedeli-2024-1083526120.html

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su, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi, istanbul