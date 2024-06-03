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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/israilin-yiktigi-cibaliya-multeci-kampindan-ceset-cikmaya-devam-ediyor-1084457552.html
İsrail'in yıktığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndan ceset çıkmaya devam ediyor
İsrail'in yıktığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndan ceset çıkmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampında yaklaşık 20 gün süren saldırılar sonrası çekilmesinin ardından, kurtarma ekiplerinin 50... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T12:32+0300
2024-06-03T12:32+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
cibaliye mülteci kampı
gazze
gazze şeridi
han yunus
ortadoğu
soykırım
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin yaklaşık 3 haftadır saldırılar düzenlediği Cibaliya Mülteci Kampı'nda halen kurtarma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, haberde, “Kurtarma ve sivil savunma ekipleri, mülteci kampında öldürülen 50 kişinin cesedini buldu” denildi.İsrail ordusunun kamptaki yirmi günlük varlığının ardından bulunan toplam ceset sayısı 120'ye ulaşırken, öldürülenlerin en az 20’sinin çocuk olduğu belirtildi.31 Mayıs’ta yayınlanan haberde, askerlerin geri çekilmesinin ardından bölgeye giden sağlık ve sivil savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 20'si çocuk, 70 Filistinlinin cansız bedenine ulaştığı aktarılmıştı.İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı ve çevre bölgelere yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan Filistinliler evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaklaşık 20 gün süren saldırıları sırasında "yanmış toprak politikası" uyguladığını belirtmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1084451588.html
israil
cibaliye mülteci kampı
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), cibaliye mülteci kampı, gazze, gazze şeridi, han yunus, ortadoğu, soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), cibaliye mülteci kampı, gazze, gazze şeridi, han yunus, ortadoğu, soykırım

İsrail'in yıktığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndan ceset çıkmaya devam ediyor

12:32 03.06.2024
© AA / Anas Zeyad FtehaHan Yunus
Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AA / Anas Zeyad Fteha
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampında yaklaşık 20 gün süren saldırılar sonrası çekilmesinin ardından, kurtarma ekiplerinin 50 kişinin daha cesedine ulaştığı bildirildi. Toplam ceset sayısı 120'ye ulaşırken, öldürülenlerin en az 20’sinin çocuk olduğu belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin yaklaşık 3 haftadır saldırılar düzenlediği Cibaliya Mülteci Kampı'nda halen kurtarma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, haberde, “Kurtarma ve sivil savunma ekipleri, mülteci kampında öldürülen 50 kişinin cesedini buldu” denildi.
İsrail ordusunun kamptaki yirmi günlük varlığının ardından bulunan toplam ceset sayısı 120'ye ulaşırken, öldürülenlerin en az 20’sinin çocuk olduğu belirtildi.
31 Mayıs’ta yayınlanan haberde, askerlerin geri çekilmesinin ardından bölgeye giden sağlık ve sivil savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 20'si çocuk, 70 Filistinlinin cansız bedenine ulaştığı aktarılmıştı.
İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı ve çevre bölgelere yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.
Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan Filistinliler evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaklaşık 20 gün süren saldırıları sırasında "yanmış toprak politikası" uyguladığını belirtmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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