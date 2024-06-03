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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1084451588.html
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Gazze harekatını sürdüren İsrail ordusunun, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, Suriye Savunma Bakanlığı... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:58+0300
2024-06-03T09:58+0300
israil- filistin çatışması
israil
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gece yarısından sonra 00.20 sularında, İsrail ordusu Halep'in güneydoğusundan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Halep'in çevresindeki bazı hedefleri vurmuş olup, saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çevrede maddi hasarlar meydana gelmiştir” denildi.Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını aktardı.Suriye haber ajansı SANA'ya göre, 29 Mayıs 2024’te Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçlerince bir bina hedef alınmış, 1 çocuk ölmüş 10 sivil yaralanmıştı.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israilden-suriyeye-saldiri-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-10-yarali-1084328865.html
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israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, lübnan
israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, lübnan

İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

09:58 03.06.2024
© AP Photo / Omar AlbamSuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Omar Albam
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Gazze harekatını sürdüren İsrail ordusunun, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in kentin çevre mahallelerine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gece yarısından sonra 00.20 sularında, İsrail ordusu Halep'in güneydoğusundan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Halep'in çevresindeki bazı hedefleri vurmuş olup, saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çevrede maddi hasarlar meydana gelmiştir” denildi.
Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını aktardı.
Suriye haber ajansı SANA'ya göre, 29 Mayıs 2024’te Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçlerince bir bina hedef alınmış, 1 çocuk ölmüş 10 sivil yaralanmıştı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
DÜNYA
İsrail'den Suriye'ye saldırı: Bir çocuk hayatını kaybetti, 10 yaralı
30 Mayıs, 00:41
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