https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1084451588.html
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Gazze harekatını sürdüren İsrail ordusunun, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, Suriye Savunma Bakanlığı... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:58+0300
2024-06-03T09:58+0300
2024-06-03T09:58+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gece yarısından sonra 00.20 sularında, İsrail ordusu Halep'in güneydoğusundan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Halep'in çevresindeki bazı hedefleri vurmuş olup, saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çevrede maddi hasarlar meydana gelmiştir” denildi.Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını aktardı.Suriye haber ajansı SANA'ya göre, 29 Mayıs 2024’te Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçlerince bir bina hedef alınmış, 1 çocuk ölmüş 10 sivil yaralanmıştı.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israilden-suriyeye-saldiri-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-10-yarali-1084328865.html
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israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, lübnan
israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, lübnan
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Gazze harekatını sürdüren İsrail ordusunun, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in kentin çevre mahallelerine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gece yarısından sonra 00.20 sularında, İsrail ordusu Halep'in güneydoğusundan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Halep'in çevresindeki bazı hedefleri vurmuş olup, saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çevrede maddi hasarlar meydana gelmiştir” denildi.
Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını aktardı.
Suriye haber ajansı SANA'ya göre, 29 Mayıs 2024’te Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçlerince bir bina hedef alınmış, 1 çocuk ölmüş 10 sivil yaralanmıştı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.