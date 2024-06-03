https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1084451588.html

İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Gazze harekatını sürdüren İsrail ordusunun, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, Suriye Savunma Bakanlığı... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T09:58+0300

2024-06-03T09:58+0300

2024-06-03T09:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu (idf)

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

suriye

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gece yarısından sonra 00.20 sularında, İsrail ordusu Halep'in güneydoğusundan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Halep'in çevresindeki bazı hedefleri vurmuş olup, saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çevrede maddi hasarlar meydana gelmiştir” denildi.Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını aktardı.Suriye haber ajansı SANA'ya göre, 29 Mayıs 2024’te Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçlerince bir bina hedef alınmış, 1 çocuk ölmüş 10 sivil yaralanmıştı.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israilden-suriyeye-saldiri-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-10-yarali-1084328865.html

israil

gazze

gazze şeridi

suriye

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israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, lübnan