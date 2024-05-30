https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israilden-suriyeye-saldiri-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-10-yarali-1084328865.html

İsrail'den Suriye'ye saldırı: Bir çocuk hayatını kaybetti, 10 yaralı

İsrail'den Suriye'ye saldırı: Bir çocuk hayatını kaybetti, 10 yaralı

Sputnik Türkiye

İsrail'in, Suriye'nin Banyas ilçesine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırı sonucunda, 1 çocuğun öldüğünü, 10 sivilin yaralandığı belirtildi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-30T00:41+0300

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israil

saldırı

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Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 19.30'da İsrail güçlerince Banyas’taki bir alan ve binanın hava saldırısıyla hedef alındığı duyuruldu.Haberde, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.Kaynak, "Saat 19.30 sularında, İsrail düşmanı Lübnan toprakları yönünden bir hava saldırısı başlatarak, merkezi bir bölgeyi ve Baniyas'taki bir konut binasını hedef aldı. Saldırıda, bir kız çocuğu öldü ve 10 sivil yaralandı" dedi. Suriye basını, daha önce hava savunma sistemlerinin Humus üzerinde "düşman hedefleri" vurduğunu bildirmişti. İsrail makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/israilden-suriyeye-saldiri-hava-savunma-sistemleri-karsilik-verdi-1081201102.html

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