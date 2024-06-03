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İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir, yaklaşan seçimlerde aday olmayacak
İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir, yaklaşan seçimlerde aday olmayacak
Sputnik Türkiye
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'taki helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Vekili olarak görev... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T16:43+0300
2024-06-03T16:44+0300
politika
iran
cumhurbaşkanlığı seçimi
ibrahim reisi
helikopter kazası
seçim
erken seçim
ortadoğu
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Tasnim Haber Ajansı'nın atıfta bulunduğu İran hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgide, Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir’in son birkaç gündür kendisine cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunması yönünde yapılan taleplere rağmen kayıt yaptırmamayı tercih ettiğini ve kesinlikle aday olmayacağını söylediği kaydedildi.Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yeni seçimlerde adayÖte yandan 2005-2013 arasında görev yaptığı iki dönem boyunca hem İran'da hem de dünyada tartışmalı bir isim olan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kaç gün önce adaylık başvurusunda bulunmuştu.Ahmedinejad, başvuru sürecinin dördüncü gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylık için başvuru yaparken, adaylığının onaylanması halinde güçlü adaylardan biri olabileceği değerlendirilen eski İran Cumhurbaşkanı, kayıt işlemleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, halkın bir çok kesiminden yeniden cumhurbaşkanı olması konusunda gelen istekler sonucunda adaylık başvurusu yaptığını söyledi.Bu sürecin ülke için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyleyen Ahmedinejad, "Çok şükür buraya gelerek, bu aşamada tarihi sorumluluğumu yerine getirdim" dedi.Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından alınan kararla seçimler 28 Haziran'da yapılacakİran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için ehliyet sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.
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iran, cumhurbaşkanlığı seçimi, ibrahim reisi, helikopter kazası, seçim, erken seçim, ortadoğu
iran, cumhurbaşkanlığı seçimi, ibrahim reisi, helikopter kazası, seçim, erken seçim, ortadoğu

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir, yaklaşan seçimlerde aday olmayacak

16:43 03.06.2024 (güncellendi: 16:44 03.06.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'taki helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Vekili olarak görev yapan Muhammed Muhbir’in, yaklaşan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koymayacağı bildirildi.
Tasnim Haber Ajansı'nın atıfta bulunduğu İran hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgide, Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir’in son birkaç gündür kendisine cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunması yönünde yapılan taleplere rağmen kayıt yaptırmamayı tercih ettiğini ve kesinlikle aday olmayacağını söylediği kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yeni seçimlerde aday

Öte yandan 2005-2013 arasında görev yaptığı iki dönem boyunca hem İran'da hem de dünyada tartışmalı bir isim olan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kaç gün önce adaylık başvurusunda bulunmuştu.
Ahmedinejad, başvuru sürecinin dördüncü gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylık için başvuru yaparken, adaylığının onaylanması halinde güçlü adaylardan biri olabileceği değerlendirilen eski İran Cumhurbaşkanı, kayıt işlemleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, halkın bir çok kesiminden yeniden cumhurbaşkanı olması konusunda gelen istekler sonucunda adaylık başvurusu yaptığını söyledi.
Bu sürecin ülke için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyleyen Ahmedinejad, "Çok şükür buraya gelerek, bu aşamada tarihi sorumluluğumu yerine getirdim" dedi.

Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından alınan kararla seçimler 28 Haziran'da yapılacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.
Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.
Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için ehliyet sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.
Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.
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