https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/hakkari-belediye-baskani-akis-gozaltina-alindi-1084448882.html

Polis baskın yaptı: Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı

Polis baskın yaptı: Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T09:16+0300

2024-06-03T09:16+0300

2024-06-03T09:50+0300

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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.Mehmet Sıddık Akış kimdir?Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1970 yılında dünyaya gelen Mehmet Sıddık Akış, siyasetteki uzun soluklu kariyeriyle dikkat çekiyor. İlk, orta ve lise eğitimini Hakkari kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992 yılından itibaren partisinin çeşitli kademelerinde aktif olarak görev aldı.1999 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Akış, 2008-2012 yılları arasında il başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde parti teşkilatında önemli rol oynayan Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/evi-arsasi-ve-is-yeri-olanlar-dikkat-yeni-donem-basliyor-bolgesel-bedel-uygulamasina-gecilecek-1084447172.html

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