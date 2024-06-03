https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/hakkari-belediye-baskani-akis-gozaltina-alindi-1084448882.html
Polis baskın yaptı: Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı
Polis baskın yaptı: Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:16+0300
2024-06-03T09:16+0300
2024-06-03T09:50+0300
türkiye
hakkari
hakkari valiliği
hakkari belediyesi
belediye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084448979_0:106:398:330_1920x0_80_0_0_f6209632f0526085df3eb5a6d4a6c2ee.jpg
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.Mehmet Sıddık Akış kimdir?Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1970 yılında dünyaya gelen Mehmet Sıddık Akış, siyasetteki uzun soluklu kariyeriyle dikkat çekiyor. İlk, orta ve lise eğitimini Hakkari kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992 yılından itibaren partisinin çeşitli kademelerinde aktif olarak görev aldı.1999 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Akış, 2008-2012 yılları arasında il başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde parti teşkilatında önemli rol oynayan Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/evi-arsasi-ve-is-yeri-olanlar-dikkat-yeni-donem-basliyor-bolgesel-bedel-uygulamasina-gecilecek-1084447172.html
türkiye
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084448979_0:69:398:368_1920x0_80_0_0_35b3fcc0ca172fabd6c1e6fa461503ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet sıddık akış kimdir, mehmet sıddık akış kaç yaşında, mehmet sıddık akış hangi partiden, mehmet sıddık akış gözaltı, mehmet sıddık akış kimdir, mehmet sıddık akış siyasi kariyer, hakkari siyasetçileri, çukurca doğumlu siyasetçiler, il genel meclis üyesi, il başkanlığı görevleri, hakkari il başkanı, mehmet sıddık akış nerelidir,, mehmet sıddık akış hakkari, mehmet sıddık akış hangi aşiretten, mehmet sıddık akış pkk
mehmet sıddık akış kimdir, mehmet sıddık akış kaç yaşında, mehmet sıddık akış hangi partiden, mehmet sıddık akış gözaltı, mehmet sıddık akış kimdir, mehmet sıddık akış siyasi kariyer, hakkari siyasetçileri, çukurca doğumlu siyasetçiler, il genel meclis üyesi, il başkanlığı görevleri, hakkari il başkanı, mehmet sıddık akış nerelidir,, mehmet sıddık akış hakkari, mehmet sıddık akış hangi aşiretten, mehmet sıddık akış pkk
Polis baskın yaptı: Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı
09:16 03.06.2024 (güncellendi: 09:50 03.06.2024)
Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.
Mehmet Sıddık Akış kimdir?
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1970 yılında dünyaya gelen Mehmet Sıddık Akış, siyasetteki uzun soluklu kariyeriyle dikkat çekiyor. İlk, orta ve lise eğitimini Hakkari kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992 yılından itibaren partisinin çeşitli kademelerinde aktif olarak görev aldı.
1999 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Akış, 2008-2012 yılları arasında il başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde parti teşkilatında önemli rol oynayan Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.