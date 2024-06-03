https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/evi-arsasi-ve-is-yeri-olanlar-dikkat-yeni-donem-basliyor-bolgesel-bedel-uygulamasina-gecilecek-1084447172.html

Evi arsası ve iş yeri olanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor, bölgesel bedel uygulamasına geçilecek

Evi arsası ve iş yeri olanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor, bölgesel bedel uygulamasına geçilecek

Sputnik Türkiye

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren önemli vergi düzenlemesi hakkında çarpıcı kulis bilgileri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T08:19+0300

2024-06-03T08:19+0300

2024-06-03T08:19+0300

ekonomi

konut

toplu konut

emlak konut

konut satışı

konut fiyatları

konut kredisi

vergi

vergi borcu

vergi dairesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082554620_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e022b7012c46c2cad1e701207fa8b471.jpg

Gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satımının yapılması ve böylece vergi kaybının önlenmesi konusunda çok önemli çalışma başlatıldı. Torba yasayla bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslak çalışma, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunuldu.Satış yılına bakılmaksızın vergi alınacakEkonomim'de yer alan habere göre çalışmanın yer alan düzenlemeye göre daha önce gayrimenkul ya da arsanın satın alındıktan 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Üzerinde çalışılan taslağa göre artık herhangi bir yıl kapsamı olmadan tüm satım işlemlerinden sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu şekilde şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilmiş olacak.Tapuda gerçek satış bedeline geçiliyorÇalışmanın ikinci ve en önemli maddesi ise bölgesel rayiç bedel uygulaması. Devlet, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.Hem harçlar hem de emlak vergileri ciddi oranda artacakBölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak. Böylece alım-satımlarda artık belediyelerin rayiç bedelleri değil, devletin bölgesel olarak belirlediği rayiç bedeller baz alınmış olacak. Bu çalışmayla milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler de ciddi oranda artırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/deprem-olmadan-bina-yikildi-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-yorgun-binada-mi-oturuyorsunuz-1084446174.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi