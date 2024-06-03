https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/evi-arsasi-ve-is-yeri-olanlar-dikkat-yeni-donem-basliyor-bolgesel-bedel-uygulamasina-gecilecek-1084447172.html
Evi arsası ve iş yeri olanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor, bölgesel bedel uygulamasına geçilecek
Evi arsası ve iş yeri olanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor, bölgesel bedel uygulamasına geçilecek
Sputnik Türkiye
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren önemli vergi düzenlemesi hakkında çarpıcı kulis bilgileri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T08:19+0300
2024-06-03T08:19+0300
2024-06-03T08:19+0300
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Gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satımının yapılması ve böylece vergi kaybının önlenmesi konusunda çok önemli çalışma başlatıldı. Torba yasayla bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslak çalışma, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunuldu.Satış yılına bakılmaksızın vergi alınacakEkonomim'de yer alan habere göre çalışmanın yer alan düzenlemeye göre daha önce gayrimenkul ya da arsanın satın alındıktan 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Üzerinde çalışılan taslağa göre artık herhangi bir yıl kapsamı olmadan tüm satım işlemlerinden sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu şekilde şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilmiş olacak.Tapuda gerçek satış bedeline geçiliyorÇalışmanın ikinci ve en önemli maddesi ise bölgesel rayiç bedel uygulaması. Devlet, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.Hem harçlar hem de emlak vergileri ciddi oranda artacakBölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak. Böylece alım-satımlarda artık belediyelerin rayiç bedelleri değil, devletin bölgesel olarak belirlediği rayiç bedeller baz alınmış olacak. Bu çalışmayla milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler de ciddi oranda artırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/deprem-olmadan-bina-yikildi-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-yorgun-binada-mi-oturuyorsunuz-1084446174.html
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konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi
konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi
Evi arsası ve iş yeri olanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor, bölgesel bedel uygulamasına geçilecek
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren önemli vergi düzenlemesi hakkında çarpıcı kulis bilgileri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan yeni taslağa göre, emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri yerine bölgesel rayiç bedel üzerinden tahsil edilecek.
Gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satımının yapılması ve böylece vergi kaybının önlenmesi konusunda çok önemli çalışma başlatıldı. Torba yasayla bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslak çalışma, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunuldu.
Satış yılına bakılmaksızın vergi alınacak
Ekonomim'de yer alan habere göre çalışmanın yer alan düzenlemeye göre daha önce gayrimenkul ya da arsanın satın alındıktan 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Üzerinde çalışılan taslağa göre artık herhangi bir yıl kapsamı olmadan tüm satım işlemlerinden sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu şekilde şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilmiş olacak.
Tapuda gerçek satış bedeline geçiliyor
Çalışmanın ikinci ve en önemli maddesi ise bölgesel rayiç bedel uygulaması. Devlet, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.
Hem harçlar hem de emlak vergileri ciddi oranda artacak
Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak. Böylece alım-satımlarda artık belediyelerin rayiç bedelleri değil, devletin bölgesel olarak belirlediği rayiç bedeller baz alınmış olacak. Bu çalışmayla milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler de ciddi oranda artırılacak.