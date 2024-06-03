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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/filistin-hamaneyin-gazzede-ateskesle-ilgili-sozlerine-tepki-gosterdi-1084466674.html
Filistin, Hamaney’in Gazze'de ateşkesle ilgili sözlerine tepki gösterdi
Filistin, Hamaney’in Gazze'de ateşkesle ilgili sözlerine tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Filistin yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına umut bağlanmaması yönündeki açıklamasına tepki göstererek... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T17:00+0300
2024-06-03T17:00+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
filistin uzlaşısı
filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
iran
ayetullah ali hamaney
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Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin yönetimi, Hamaney’in “Bu savaş (7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar), düşmanın (İsrail) bölgeyi kontrol etme planını uygulamaya çalıştığı hassas bir anda gelerek tüm hesapları karıştırdı. Hiç kimsenin Gazze'de ateşkes anlaşmasına umut bağlamaması gerekir” yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, “İsrail savaşının ve devamının bedelini ödeyen Filistin halkıdır ve kanlarını döken bu savaştan ilk etkilenen de Filistin halkı olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.Hamaney’in bu açıklamalarının Filistin halkının kanının heder edilmesi anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Filistin halkı yüz yıldır savaşıyor ve mücadele ediyor. Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlık, Kudüs ve Kudüs’teki Müslüman ve Hıristiyan mukaddesatının korunması emellerine hizmet etmeyen savaşlara ihtiyaçları yok. Bu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da ulaştırmayacaktır” denildi.Açıklamada, taleplerinin işgalin bitmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğu vurgulanarak, Filistin ulusal hedeflerine hizmet etmeyen politikaların kabul edilmediği kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Biden’ın sunduğu esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını” belirterek kalıcı ateşkese karşı çıktığını gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/netanyahudan-bidenin-gazzede-kalici-ateskes-cagrisina-ret-1084465447.html
filistin
gazze
gazze şeridi
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filistin, israil-filistin, filistin uzlaşısı, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, iran, ayetullah ali hamaney, abd, israil, ateşkes
filistin, israil-filistin, filistin uzlaşısı, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, iran, ayetullah ali hamaney, abd, israil, ateşkes

Filistin, Hamaney’in Gazze'de ateşkesle ilgili sözlerine tepki gösterdi

17:00 03.06.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran lideri Ali Hamaney
İran lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
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Filistin yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına umut bağlanmaması yönündeki açıklamasına tepki göstererek, Filistin halkının saldırılardan ilk etkilenen olduğu ve bunun devam etmesinin bedelini ödediğini belirtti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin yönetimi, Hamaney’in “Bu savaş (7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar), düşmanın (İsrail) bölgeyi kontrol etme planını uygulamaya çalıştığı hassas bir anda gelerek tüm hesapları karıştırdı. Hiç kimsenin Gazze'de ateşkes anlaşmasına umut bağlamaması gerekir” yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “İsrail savaşının ve devamının bedelini ödeyen Filistin halkıdır ve kanlarını döken bu savaştan ilk etkilenen de Filistin halkı olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Hamaney’in bu açıklamalarının Filistin halkının kanının heder edilmesi anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Filistin halkı yüz yıldır savaşıyor ve mücadele ediyor. Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlık, Kudüs ve Kudüs’teki Müslüman ve Hıristiyan mukaddesatının korunması emellerine hizmet etmeyen savaşlara ihtiyaçları yok. Bu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da ulaştırmayacaktır” denildi.
Açıklamada, taleplerinin işgalin bitmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğu vurgulanarak, Filistin ulusal hedeflerine hizmet etmeyen politikaların kabul edilmediği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.
Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu,Biden’ın sunduğu esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını” belirterek kalıcı ateşkese karşı çıktığını gösterdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu’dan Biden'ın Gazze’de kalıcı ateşkes çağrısına ret
16:26
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