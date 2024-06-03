https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/filistin-hamaneyin-gazzede-ateskesle-ilgili-sozlerine-tepki-gosterdi-1084466674.html
Filistin, Hamaney’in Gazze'de ateşkesle ilgili sözlerine tepki gösterdi
Filistin, Hamaney’in Gazze'de ateşkesle ilgili sözlerine tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Filistin yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına umut bağlanmaması yönündeki açıklamasına tepki göstererek... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T17:00+0300
2024-06-03T17:00+0300
2024-06-03T17:00+0300
israil- filistin çatışması
filistin
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filistin uzlaşısı
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gazze
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Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin yönetimi, Hamaney’in “Bu savaş (7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar), düşmanın (İsrail) bölgeyi kontrol etme planını uygulamaya çalıştığı hassas bir anda gelerek tüm hesapları karıştırdı. Hiç kimsenin Gazze'de ateşkes anlaşmasına umut bağlamaması gerekir” yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, “İsrail savaşının ve devamının bedelini ödeyen Filistin halkıdır ve kanlarını döken bu savaştan ilk etkilenen de Filistin halkı olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.Hamaney’in bu açıklamalarının Filistin halkının kanının heder edilmesi anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Filistin halkı yüz yıldır savaşıyor ve mücadele ediyor. Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlık, Kudüs ve Kudüs’teki Müslüman ve Hıristiyan mukaddesatının korunması emellerine hizmet etmeyen savaşlara ihtiyaçları yok. Bu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da ulaştırmayacaktır” denildi.Açıklamada, taleplerinin işgalin bitmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğu vurgulanarak, Filistin ulusal hedeflerine hizmet etmeyen politikaların kabul edilmediği kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Biden’ın sunduğu esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını” belirterek kalıcı ateşkese karşı çıktığını gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/netanyahudan-bidenin-gazzede-kalici-ateskes-cagrisina-ret-1084465447.html
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filistin, israil-filistin, filistin uzlaşısı, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, iran, ayetullah ali hamaney, abd, israil, ateşkes
filistin, israil-filistin, filistin uzlaşısı, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, iran, ayetullah ali hamaney, abd, israil, ateşkes
Filistin, Hamaney’in Gazze'de ateşkesle ilgili sözlerine tepki gösterdi
Filistin yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına umut bağlanmaması yönündeki açıklamasına tepki göstererek, Filistin halkının saldırılardan ilk etkilenen olduğu ve bunun devam etmesinin bedelini ödediğini belirtti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin yönetimi, Hamaney’in “Bu savaş (7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar), düşmanın (İsrail) bölgeyi kontrol etme planını uygulamaya çalıştığı hassas bir anda gelerek tüm hesapları karıştırdı. Hiç kimsenin Gazze'de ateşkes anlaşmasına umut bağlamaması gerekir” yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “İsrail savaşının ve devamının bedelini ödeyen Filistin halkıdır ve kanlarını döken bu savaştan ilk etkilenen de Filistin halkı olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Hamaney’in bu açıklamalarının Filistin halkının kanının heder edilmesi anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Filistin halkı yüz yıldır savaşıyor ve mücadele ediyor. Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlık, Kudüs ve Kudüs’teki Müslüman ve Hıristiyan mukaddesatının korunması emellerine hizmet etmeyen savaşlara ihtiyaçları yok. Bu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da ulaştırmayacaktır” denildi.
Açıklamada, taleplerinin işgalin bitmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğu vurgulanarak, Filistin ulusal hedeflerine hizmet etmeyen politikaların kabul edilmediği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.
Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Biden’ın sunduğu esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını” belirterek kalıcı ateşkese karşı çıktığını gösterdi.