https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/filipinli-liderden-zelenskiye-uyari-ukraynadaki-baris-yalnizca-kieve-uygun-olamaz-1084455934.html
Filipinli liderden Zelenskiy’e uyarı: Ukrayna’daki barış, yalnızca Kiev’e uygun olamaz
Filipinli liderden Zelenskiy’e uyarı: Ukrayna’daki barış, yalnızca Kiev’e uygun olamaz
Sputnik Türkiye
Zelenskiy’i başkent Manila'da bulunan Malacanan Sarayı'nda ağırlayan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Ukrayna'daki çatışmaya son verecek çözümün... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T11:40+0300
2024-06-03T11:40+0300
2024-06-03T11:40+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
filipinler
ferdinand marcos jr
barış
rusya
ukrayna
kiev
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Yalnızca kendi barış formülünü öne sürerek 'Rusyasız' Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Vladimir Zelenskiy, bir araya geldiği Filipinli mevkidaşı Ferdinand Marcos Jr'la görüşmesinde, Filipinler'de Ukrayna Büyükelçiliğinin bu yıl açılacağını duyururken, Filipinler'in Kiev tarafından önerilen 'barışçıl adımlara katıldığı' için teşekkür etti.Zelenskiy’in bu sözlerinin ardından konuşan Marcos, Filipinler'in ‘devam eden çatışma ortamında barışın sağlanması’ adına Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi çok taraflı platformlar aracılığıyla Ukrayna'ya destek vermeye istekli olduğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı:Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos Jr, devlet başkanlığına seçildiği 2019'dan bu yana Filipinler'i ilk kez ziyaret eden Zelenskiy'i, başkent Manila'da bulunan Malacanan Sarayı'nda ağırladı.Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine verdiği destek ile savaşa yönelik tutumundan dolayı Marcos Jr'a teşekkür etti.Marcos'a, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılımı için de teşekkürlerini ileten Zelenskiy, ikili ilişkileri güçlendirmek için bu yıl Manila'da büyükelçilik açmayı planladıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/zelenskiy-pekini-ukrayna-baris-zirvesini-bozmaya-calismakla-sucladi-1084434094.html
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vladimir zelenskiy, filipinler, ferdinand marcos jr, barış, rusya, ukrayna, kiev, moskova
vladimir zelenskiy, filipinler, ferdinand marcos jr, barış, rusya, ukrayna, kiev, moskova
Filipinli liderden Zelenskiy’e uyarı: Ukrayna’daki barış, yalnızca Kiev’e uygun olamaz
Zelenskiy’i başkent Manila'da bulunan Malacanan Sarayı'nda ağırlayan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Ukrayna'daki çatışmaya son verecek çözümün, sadece Kiev'e değil, dünyanın geri kalanına da uygun olması gerektiğini söyledi.
Yalnızca kendi barış formülünü öne sürerek 'Rusyasız' Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Vladimir Zelenskiy, bir araya geldiği Filipinli mevkidaşı Ferdinand Marcos Jr'la görüşmesinde, Filipinler'de Ukrayna Büyükelçiliğinin bu yıl açılacağını duyururken, Filipinler'in Kiev tarafından önerilen 'barışçıl adımlara katıldığı' için teşekkür etti.
Zelenskiy’in bu sözlerinin ardından konuşan Marcos, Filipinler'in ‘devam eden çatışma ortamında barışın sağlanması’ adına Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi çok taraflı platformlar aracılığıyla Ukrayna'ya destek vermeye istekli olduğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı:
Ülkenizde barışın pekiştirilmesine, çatışmaların durdurulmasına ve siyasi bir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sözün eylemden daha kolay olduğunun, aynı zamanda, zor da olsa, sadece Kiev için değil, dünyanın geri kalanı için de ahlaki açıdan kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasının gerektiğini düşünüyorum.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos Jr, devlet başkanlığına seçildiği 2019'dan bu yana Filipinler'i ilk kez ziyaret eden Zelenskiy'i, başkent Manila'da bulunan Malacanan Sarayı'nda ağırladı.
Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine verdiği destek ile savaşa yönelik tutumundan dolayı Marcos Jr'a teşekkür etti.
Marcos'a, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılımı için de teşekkürlerini ileten Zelenskiy, ikili ilişkileri güçlendirmek için bu yıl Manila'da büyükelçilik açmayı planladıklarını belirtti.