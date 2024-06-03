https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/filipinli-liderden-zelenskiye-uyari-ukraynadaki-baris-yalnizca-kieve-uygun-olamaz-1084455934.html

Filipinli liderden Zelenskiy’e uyarı: Ukrayna’daki barış, yalnızca Kiev’e uygun olamaz

Filipinli liderden Zelenskiy’e uyarı: Ukrayna’daki barış, yalnızca Kiev’e uygun olamaz

Sputnik Türkiye

Zelenskiy’i başkent Manila'da bulunan Malacanan Sarayı'nda ağırlayan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Ukrayna'daki çatışmaya son verecek çözümün... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T11:40+0300

2024-06-03T11:40+0300

2024-06-03T11:40+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

filipinler

ferdinand marcos jr

barış

rusya

ukrayna

kiev

moskova

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Yalnızca kendi barış formülünü öne sürerek 'Rusyasız' Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Vladimir Zelenskiy, bir araya geldiği Filipinli mevkidaşı Ferdinand Marcos Jr'la görüşmesinde, Filipinler'de Ukrayna Büyükelçiliğinin bu yıl açılacağını duyururken, Filipinler'in Kiev tarafından önerilen 'barışçıl adımlara katıldığı' için teşekkür etti.Zelenskiy’in bu sözlerinin ardından konuşan Marcos, Filipinler'in ‘devam eden çatışma ortamında barışın sağlanması’ adına Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi çok taraflı platformlar aracılığıyla Ukrayna'ya destek vermeye istekli olduğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı:Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos Jr, devlet başkanlığına seçildiği 2019'dan bu yana Filipinler'i ilk kez ziyaret eden Zelenskiy'i, başkent Manila'da bulunan Malacanan Sarayı'nda ağırladı.Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine verdiği destek ile savaşa yönelik tutumundan dolayı Marcos Jr'a teşekkür etti.Marcos'a, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılımı için de teşekkürlerini ileten Zelenskiy, ikili ilişkileri güçlendirmek için bu yıl Manila'da büyükelçilik açmayı planladıklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/zelenskiy-pekini-ukrayna-baris-zirvesini-bozmaya-calismakla-sucladi-1084434094.html

filipinler

rusya

ukrayna

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vladimir zelenskiy, filipinler, ferdinand marcos jr, barış, rusya, ukrayna, kiev, moskova