https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/evine-operasyon-duzenlenmisti-bu-memlekette-kim-ihanete-ugramamis-1084445275.html

Evine operasyon düzenlenmişti: 'Bu memlekette kim ihanete uğramamış?'

Evine operasyon düzenlenmişti: 'Bu memlekette kim ihanete uğramamış?'

Sputnik Türkiye

Kalben uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından, arkadaşının ihbar ettiği haberlerinin çıkmasını değerlendirdi ve "Bu memlekette kim ihanete... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T00:16+0300

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2024-06-03T00:16+0300

yaşam

kalben

uyuşturucu

uyuşturucuyla mücadele

uyuşturucu operasyonu

arkadaş

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Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, gündemdeki iddialara yanıt verdi.Muhabirlerin "Menajeriniz ve arkadaşınız tarafından ihanete uğradınız mı?" demesi üzerine konuşan Kalben "Bir şey söyleyeceğim. Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..." diyerek yanıt verirken söz konusu iddiaları da bir kez daha yalanladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-kalbenden-ilk-aciklama-1083655155.html

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kalben, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu operasyonu, arkadaş