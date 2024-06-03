https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/evine-operasyon-duzenlenmisti-bu-memlekette-kim-ihanete-ugramamis-1084445275.html
Evine operasyon düzenlenmişti: 'Bu memlekette kim ihanete uğramamış?'
Evine operasyon düzenlenmişti: 'Bu memlekette kim ihanete uğramamış?'
Sputnik Türkiye
Kalben uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından, arkadaşının ihbar ettiği haberlerinin çıkmasını değerlendirdi ve "Bu memlekette kim ihanete... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T00:16+0300
2024-06-03T00:16+0300
2024-06-03T00:16+0300
yaşam
kalben
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu operasyonu
arkadaş
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Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, gündemdeki iddialara yanıt verdi.Muhabirlerin "Menajeriniz ve arkadaşınız tarafından ihanete uğradınız mı?" demesi üzerine konuşan Kalben "Bir şey söyleyeceğim. Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..." diyerek yanıt verirken söz konusu iddiaları da bir kez daha yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-kalbenden-ilk-aciklama-1083655155.html
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kalben, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu operasyonu, arkadaş
kalben, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu operasyonu, arkadaş
Evine operasyon düzenlenmişti: 'Bu memlekette kim ihanete uğramamış?'
Kalben uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından, arkadaşının ihbar ettiği haberlerinin çıkmasını değerlendirdi ve "Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki." sözleriyle yanıt verdi.
Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, gündemdeki iddialara yanıt verdi.
Muhabirlerin "Menajeriniz ve arkadaşınız tarafından ihanete uğradınız mı?" demesi üzerine konuşan Kalben "Bir şey söyleyeceğim. Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..." diyerek yanıt verirken söz konusu iddiaları da bir kez daha yalanladı.