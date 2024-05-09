https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-kalbenden-ilk-aciklama-1083655155.html

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben: 'İyiyim, daha iyi olacağım'

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben: 'İyiyim, daha iyi olacağım'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'den ilk... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T17:04+0300

2024-05-09T17:04+0300

2024-05-09T17:05+0300

türkiye

kalben

uyuşturucu

şarkıcı

sosyal medya

gözaltı

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044102448_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7239b9e7d879c2ea25d3b3faaca1d24d.jpg

İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şarkıcı Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.'İyiyim daha iyi olacağım'Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Ünlü şarkıcı, açıklamasında; "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kalben, uyuşturucu, şarkıcı, sosyal medya, gözaltı