https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-kalbenden-ilk-aciklama-1083655155.html
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben: 'İyiyim, daha iyi olacağım'
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben: 'İyiyim, daha iyi olacağım'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'den ilk... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T17:04+0300
2024-05-09T17:04+0300
2024-05-09T17:05+0300
türkiye
kalben
uyuşturucu
şarkıcı
sosyal medya
gözaltı
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044102448_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7239b9e7d879c2ea25d3b3faaca1d24d.jpg
İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şarkıcı Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.'İyiyim daha iyi olacağım'Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Ünlü şarkıcı, açıklamasında; "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044102448_287:0:1788:1126_1920x0_80_0_0_8b2f8d51034482497dffacf594bdbc32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kalben, uyuşturucu, şarkıcı, sosyal medya, gözaltı
kalben, uyuşturucu, şarkıcı, sosyal medya, gözaltı
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben: 'İyiyim, daha iyi olacağım'
17:04 09.05.2024 (güncellendi: 17:05 09.05.2024)
İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'den ilk açıklama geldi.
İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şarkıcı Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
'İyiyim daha iyi olacağım'
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, sosyal medya
hesabından açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı, açıklamasında; "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.