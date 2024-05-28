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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/danimarka-parlamentosu-filistin-devletini-resmi-olarak-tanima-kararini-reddetti--1084286565.html
Danimarka Parlamentosu, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını reddetti
Danimarka Parlamentosu, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını reddetti
Sputnik Türkiye
Danimarka Parlamentosu bugün yapılan oylamada Filistin'i resmi bir devlet olarak tanıma teklifini reddetti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Danimarka Parlamentosu İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı ardından meclise gelen teklifte 'gerekli koşulların mevcut olmadığı görüşünü destekleyerek' öneriyi reddeti. Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'i kızdıran Avrupa devletlerinin Filistin'i tanıma politikası devam ederken Danimarka'dan bu politikaya red geldi. Tasarının Danimarka'daki sol parti tarafından önerildiği bilinirken, Alternatif Partisi Milletvekili Sascha Faxe, Filistin'i tanımanın Ortadoğu'daki barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise daha önce Danimarka hükümetinin bir Filistin devletini tanıyamayacağını çünkü Filistin'in kendi toprakları üzerinde işleyen tek bir otoritesi ya da kontrolü olmadığını söylemişti. Rasmussen meclisteki oylamaya katılmasa da Danimarka'nın bir gün bir Filistin devletine destek verebileceğini 'umduğunu' ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mossad-israile-soykirim-davasini-baslatan-ucm-bassavcisini-esinin-fotograflariyla-tehdit-etti-1084285566.html
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danimarka, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin uzlaşısı
danimarka, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin uzlaşısı

Danimarka Parlamentosu, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını reddetti

17:31 28.05.2024
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Danimarka Parlamentosu bugün yapılan oylamada Filistin'i resmi bir devlet olarak tanıma teklifini reddetti.
Danimarka Parlamentosu İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı ardından meclise gelen teklifte 'gerekli koşulların mevcut olmadığı görüşünü destekleyerek' öneriyi reddeti.
Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'i kızdıran Avrupa devletlerinin Filistin'i tanıma politikası devam ederken Danimarka'dan bu politikaya red geldi. Tasarının Danimarka'daki sol parti tarafından önerildiği bilinirken, Alternatif Partisi Milletvekili Sascha Faxe, Filistin'i tanımanın Ortadoğu'daki barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise daha önce Danimarka hükümetinin bir Filistin devletini tanıyamayacağını çünkü Filistin'in kendi toprakları üzerinde işleyen tek bir otoritesi ya da kontrolü olmadığını söylemişti. Rasmussen meclisteki oylamaya katılmasa da Danimarka'nın bir gün bir Filistin devletine destek verebileceğini 'umduğunu' ifade etti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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