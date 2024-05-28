https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/danimarka-parlamentosu-filistin-devletini-resmi-olarak-tanima-kararini-reddetti--1084286565.html

Danimarka Parlamentosu, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını reddetti

Danimarka Parlamentosu, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını reddetti

Sputnik Türkiye

Danimarka Parlamentosu bugün yapılan oylamada Filistin'i resmi bir devlet olarak tanıma teklifini reddetti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T17:31+0300

2024-05-28T17:31+0300

2024-05-28T17:31+0300

israil- filistin çatışması

danimarka

gazze

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin uzlaşısı

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Danimarka Parlamentosu İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı ardından meclise gelen teklifte 'gerekli koşulların mevcut olmadığı görüşünü destekleyerek' öneriyi reddeti. Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'i kızdıran Avrupa devletlerinin Filistin'i tanıma politikası devam ederken Danimarka'dan bu politikaya red geldi. Tasarının Danimarka'daki sol parti tarafından önerildiği bilinirken, Alternatif Partisi Milletvekili Sascha Faxe, Filistin'i tanımanın Ortadoğu'daki barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise daha önce Danimarka hükümetinin bir Filistin devletini tanıyamayacağını çünkü Filistin'in kendi toprakları üzerinde işleyen tek bir otoritesi ya da kontrolü olmadığını söylemişti. Rasmussen meclisteki oylamaya katılmasa da Danimarka'nın bir gün bir Filistin devletine destek verebileceğini 'umduğunu' ifade etti.

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gazze

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filistin yönetimi

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danimarka, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin uzlaşısı