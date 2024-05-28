https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/danimarka-parlamentosu-filistin-devletini-resmi-olarak-tanima-kararini-reddetti--1084286565.html
Danimarka Parlamentosu, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını reddetti
Danimarka Parlamentosu, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını reddetti
Sputnik Türkiye
Danimarka Parlamentosu bugün yapılan oylamada Filistin'i resmi bir devlet olarak tanıma teklifini reddetti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T17:31+0300
2024-05-28T17:31+0300
2024-05-28T17:31+0300
israil- filistin çatışması
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Danimarka Parlamentosu İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı ardından meclise gelen teklifte 'gerekli koşulların mevcut olmadığı görüşünü destekleyerek' öneriyi reddeti. Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'i kızdıran Avrupa devletlerinin Filistin'i tanıma politikası devam ederken Danimarka'dan bu politikaya red geldi. Tasarının Danimarka'daki sol parti tarafından önerildiği bilinirken, Alternatif Partisi Milletvekili Sascha Faxe, Filistin'i tanımanın Ortadoğu'daki barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise daha önce Danimarka hükümetinin bir Filistin devletini tanıyamayacağını çünkü Filistin'in kendi toprakları üzerinde işleyen tek bir otoritesi ya da kontrolü olmadığını söylemişti. Rasmussen meclisteki oylamaya katılmasa da Danimarka'nın bir gün bir Filistin devletine destek verebileceğini 'umduğunu' ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mossad-israile-soykirim-davasini-baslatan-ucm-bassavcisini-esinin-fotograflariyla-tehdit-etti-1084285566.html
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danimarka, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin uzlaşısı
danimarka, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin uzlaşısı
Danimarka Parlamentosu, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını reddetti
Danimarka Parlamentosu bugün yapılan oylamada Filistin'i resmi bir devlet olarak tanıma teklifini reddetti.
Danimarka Parlamentosu İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı ardından meclise gelen teklifte 'gerekli koşulların mevcut olmadığı görüşünü destekleyerek' öneriyi reddeti.
Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'i kızdıran Avrupa devletlerinin Filistin'i tanıma politikası devam ederken Danimarka'dan bu politikaya red geldi. Tasarının Danimarka'daki sol parti tarafından önerildiği bilinirken, Alternatif Partisi Milletvekili Sascha Faxe, Filistin'i tanımanın Ortadoğu'daki barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise daha önce Danimarka hükümetinin bir Filistin devletini tanıyamayacağını çünkü Filistin'in kendi toprakları üzerinde işleyen tek bir otoritesi ya da kontrolü olmadığını söylemişti. Rasmussen meclisteki oylamaya katılmasa da Danimarka'nın bir gün bir Filistin devletine destek verebileceğini 'umduğunu' ifade etti.