https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bakan-simsekten-enflasyon-yorumu-en-kotusu-geride-kaldi-1084452622.html
Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'En kötüsü geride kaldı'
Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'En kötüsü geride kaldı'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en kötüsünün geride kaldığını belirterek, "Dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T10:24+0300
2024-06-03T10:24+0300
2024-06-03T11:51+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943451_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_daf15688d668d759dc7a1ff771748c8d.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." ifadelerini kullandı.Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/memur-ve-emekli-zammi-ne-olacak-1084452823.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943451_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_aa87d7f565cea1d4cdadbd04d4e45cf9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, enflasyon
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, enflasyon
Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'En kötüsü geride kaldı'
10:24 03.06.2024 (güncellendi: 11:51 03.06.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en kötüsünün geride kaldığını belirterek, "Dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." ifadelerini kullandı.
Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:
"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.