https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bakan-simsekten-enflasyon-yorumu-en-kotusu-geride-kaldi-1084452622.html

Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'En kötüsü geride kaldı'

Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'En kötüsü geride kaldı'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en kötüsünün geride kaldığını belirterek, "Dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T10:24+0300

2024-06-03T10:24+0300

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ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." ifadelerini kullandı.Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/memur-ve-emekli-zammi-ne-olacak-1084452823.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, enflasyon