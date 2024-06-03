https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bakan-ozhasekiden-sicak-hava-uyarisi-1084470200.html

Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı

Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T19:07+0300

2024-06-03T19:07+0300

2024-06-03T19:07+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.'40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor'Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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meteoroloji genel müdürlüğü, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki