https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bakan-ozhasekiden-sicak-hava-uyarisi-1084470200.html
Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T19:07+0300
2024-06-03T19:07+0300
2024-06-03T19:07+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
mehmet özhaseki
mehmet özhaseki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082834913_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cad6216b68928091cba332004071fd31.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.'40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor'Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/adanali-gencler-yuzme-bilmeyenleri-bogulmasinlar-diye-dovup-gonderiyoruz-1084460042.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082834913_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1e09c7d32f115e2f94643d3774ba000d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki
meteoroloji genel müdürlüğü, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki
Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.
'40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor'
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum."
Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.