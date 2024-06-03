https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/askim-kapismak-serbest-birakildi-turk-adaletine-sonsuz-guveniyorum-1084471645.html

Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı: 'Türk adaletine sonsuz güveniyorum'

Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı: 'Türk adaletine sonsuz güveniyorum'

Sputnik Türkiye

"Smart Trade Coin" isimli kripto para borsasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazar Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı.Kapışmak kendisine... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T21:07+0300

2024-06-03T21:07+0300

2024-06-03T21:14+0300

türkiye

aşkım kapışmak

gözaltı

serbest bırakma

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Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı.Habertürk'ün aktardığına göre Gözaltına alınan Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Kapışmak açıklamasında şunları kaydetti:Kapışmak, Instagram'da paylaştığı vidoeda da Türk adaletine sonsuz güvendiğini belirterek, "Bu hep böyle devam edecek. Bu 4 gün süreçte edindiğim deneyimlerim kendi içimde içselleştirdim zaten psikolojik olarak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/gozaltina-alinan-askim-kapismak-kanit-ve-ifadelerle-de-sucsuzlugum-acikca-ortaya-cikacaktir-1084404921.html

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