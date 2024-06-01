https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/gozaltina-alinan-askim-kapismak-kanit-ve-ifadelerle-de-sucsuzlugum-acikca-ortaya-cikacaktir-1084404921.html

Gözaltındaki Aşkım Kapışmak'tan açıklama: Kanıt ve ifadelerle suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır

Gözaltındaki Aşkım Kapışmak'tan açıklama: Kanıt ve ifadelerle suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır

Sputnik Türkiye

"Smart Trade Coin" isimli kripto para borsasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazar Aşkım Kapışmak, "Yargılama aşaması başladığında ortaya... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T01:26+0300

2024-06-01T01:26+0300

2024-06-01T01:28+0300

türkiye

aşkım kapışmak

gözaltı

smart trade coin

kripto

kripto para

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Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Kapışmak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Kapışmak, şu ifadelere yer verdi:Değerli kamuoyu,Öncelikle ailem ve avukatımla iletişeme geçerek destek olan tüm dostlarıma, mesajlar ileten kıymetli okurlarıma teşekkür ederim.Ayrıca detaylarını paylaştığımda herhangi bir suç ile yanyana olmadığımın açıkça anlaşılacağı söz konusu gözaltı mevzusu ile kamuoyunda gündeme gelmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım.Zaten yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır.Tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşeceğimize olan inancımla sevenlerime saygılarımı iletirim.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/yazar-askim-kapismak-gozaltina-alindi-1084362824.html

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aşkım kapışmak, gözaltı, smart trade coin, kripto, kripto para