https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/arastirma-iliskilerde-9-dakika-riskini-ortaya-cikardi-sakin-bu-sureyi-asmayin-1084451532.html
Araştırma ilişkilerde '9. dakika riskini' ortaya çıkardı: 'Sakın bu süreyi aşmayın'
Araştırma ilişkilerde '9. dakika riskini' ortaya çıkardı: 'Sakın bu süreyi aşmayın'
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, partnerler arasındaki tartışmaların dokuz dakikayı geçmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Almanya’daki Marburg Philipps Üniversitesi’nde yapılan... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T10:17+0300
2024-06-03T10:17+0300
2024-06-03T10:17+0300
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Marburg Philipps Üniversitesi akademisyenlerinin gerçekleştirdiği araştırmada, dokuz dakikayı geçen tartışmalarda taraflardan birinin kapıyı çarpıp gitme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, bu sürenin ardından çiftler birbirlerine meydan okumaya başlıyor ve ses tonları giderek yükseliyor.'İpler kopuyor'Özellikle ilişkilerinde sorun yaşayan çiftler, dokuz dakikadan sonra sabırlarını yitiriyor. Taraflar, "Ben haklıyım" diyebilmek için daha fazla bağırmaya başlıyor ve onuncu dakikada ipler kopuyor. Mutlu çiftler ise dokuzuncu dakikaya ulaşsalar bile, ilişkilerini tamir edebilme kapasitesine sahip olabiliyorlar.Araştırma detaylarıAraştırmayı yöneten Prof. Melanie Fischer ve ekibi, yaşları 20 ila 85 arasında değişen ve neredeyse tamamı evli olan 404 çiftin saatlerce süren tartışma kayıtlarını inceledi. Prof. Fischer, "Eşler dokuzuncu dakikadan sonra sağlıklı iletişim kuramıyor ve pişman olacakları şeyler söylüyorlar" şeklinde konuştu.ilişkilerde tartışmayı bitirmek için öneri ve çözüm yollarıUzmanlar, tartışmaların dokuz dakikayı geçmemesi için şu önerilerde bulunuyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/deprem-olmadan-bina-yikildi-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-yorgun-binada-mi-oturuyorsunuz-1084446174.html
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ilişki, ilişki, ilişki, ikili ilişki, evlilik, evlilik teklifi, görücü usulü evlilik, evlilik programları, zorla evlilik, kavga, tartışma
ilişki, ilişki, ilişki, ikili ilişki, evlilik, evlilik teklifi, görücü usulü evlilik, evlilik programları, zorla evlilik, kavga, tartışma
Araştırma ilişkilerde '9. dakika riskini' ortaya çıkardı: 'Sakın bu süreyi aşmayın'
Uzmanlar, partnerler arasındaki tartışmaların dokuz dakikayı geçmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Almanya’daki Marburg Philipps Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, dokuz dakikadan sonra sesler yükseliyor ve tartışmalar kontrolden çıkıyor.
Marburg Philipps Üniversitesi akademisyenlerinin gerçekleştirdiği araştırmada, dokuz dakikayı geçen tartışmalarda taraflardan birinin kapıyı çarpıp gitme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, bu sürenin ardından çiftler birbirlerine meydan okumaya başlıyor ve ses tonları giderek yükseliyor.
Özellikle ilişkilerinde sorun yaşayan çiftler, dokuz dakikadan sonra sabırlarını yitiriyor. Taraflar, "Ben haklıyım" diyebilmek için daha fazla bağırmaya başlıyor ve onuncu dakikada ipler kopuyor. Mutlu çiftler ise dokuzuncu dakikaya ulaşsalar bile, ilişkilerini tamir edebilme kapasitesine sahip olabiliyorlar.
Araştırmayı yöneten Prof. Melanie Fischer ve ekibi, yaşları 20 ila 85 arasında değişen ve neredeyse tamamı evli olan 404 çiftin saatlerce süren tartışma kayıtlarını inceledi. Prof. Fischer, "Eşler dokuzuncu dakikadan sonra sağlıklı iletişim kuramıyor ve pişman olacakları şeyler söylüyorlar" şeklinde konuştu.
ilişkilerde tartışmayı bitirmek için öneri ve çözüm yolları
Uzmanlar, tartışmaların dokuz dakikayı geçmemesi için şu önerilerde bulunuyor:
Tartışmalara Mola Verin
: Dokuz dakikadan sonra ara verip, sakinleşmeye çalışın.
Dinlemeyi Unutmayın
: Karşı tarafı dinleyerek, anlamaya çalışın ve empati yapın.
Kontrollü Olun
: Ses tonunuzu yükseltmeden, sakin bir şekilde konuşmayı deneyin.