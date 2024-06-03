https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/adanada-ekmege-zam-geldi--1084470097.html

Adana'da ekmeğe zam geldi

Adana'da ekmeğe zam geldi

Sputnik Türkiye

Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T19:00+0300

2024-06-03T19:00+0300

2024-06-03T19:00+0300

türkiye

adana

ekmek

zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084469799_0:258:2726:1791_1920x0_80_0_0_1dc86c7977a5575a10a08f868727e7f8.jpg

Adana'da 210 gram ekmek 10 lira olduAdana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/unlu-yemek-sitesi-acikladi-dunyanin-en-iyi-ekmek-turunun-ikisi-turkiyeden-cikti--1084197008.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, ekmek, zam