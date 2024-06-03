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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/adanada-ekmege-zam-geldi--1084470097.html
Adana'da ekmeğe zam geldi
Adana'da ekmeğe zam geldi
Sputnik Türkiye
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
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adana
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Adana'da 210 gram ekmek 10 lira olduAdana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/unlu-yemek-sitesi-acikladi-dunyanin-en-iyi-ekmek-turunun-ikisi-turkiyeden-cikti--1084197008.html
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adana, ekmek, zam
adana, ekmek, zam

Adana'da ekmeğe zam geldi

19:00 03.06.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-
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Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.
Adana'da 210 gram ekmek 10 lira oldu
Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.
Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.
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