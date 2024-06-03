https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/adanada-ekmege-zam-geldi--1084470097.html
Adana'da ekmeğe zam geldi
Adana'da ekmeğe zam geldi
Sputnik Türkiye
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T19:00+0300
2024-06-03T19:00+0300
2024-06-03T19:00+0300
türkiye
adana
ekmek
zam
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Adana'da 210 gram ekmek 10 lira olduAdana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/unlu-yemek-sitesi-acikladi-dunyanin-en-iyi-ekmek-turunun-ikisi-turkiyeden-cikti--1084197008.html
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adana, ekmek, zam
Adana'da ekmeğe zam geldi
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.
Adana'da 210 gram ekmek 10 lira oldu
Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.
Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.