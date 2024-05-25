https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/unlu-yemek-sitesi-acikladi-dunyanin-en-iyi-ekmek-turunun-ikisi-turkiyeden-cikti--1084197008.html
Ünlü yemek sitesi açıkladı: Dünyanın en iyi ekmek türlerinin ikisi Türkiye'den çıktı
Ünlü yemek sitesi açıkladı: Dünyanın en iyi ekmek türlerinin ikisi Türkiye'den çıktı
Sputnik Türkiye
Dünya yemeklerini sıralayıp paylaşan TasteAtlas sitesi, dünyanın en iyi ekmekleri arasında ilk iki sırada Bafra ve Samsun Pidesi'ni seçti. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T15:47+0300
2024-05-25T15:47+0300
2024-05-25T16:32+0300
yaşam
pide
ekmek
bafra
türkiye
ramazan
ramazan pidesi
hindistan
azerbaycan
malezya
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Dünyanın en popüler yemek sitelerinden TasteAtlas sitesi, yayınladığı makalede dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Sıralamada en iyi ekmeklerin Bafra ile Samsun Pidesi olduğu görüldü. Sıralamada ilk 10 şöyle oldu: Listede Türkiye'den diğer pidelerde yer aldı İlk 10'unun dışında listede ayrıca Türkiye'den şu pideler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/dunyanin-en-iyi-kuzu-eti-yemekleri-siralandi-turkiyede-hangi-yemekler-listeye-girdi-1082703458.html
bafra
hindistan
azerbaycan
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pide, ekmek, bafra, türkiye, ramazan, ramazan pidesi, hindistan, azerbaycan, malezya
pide, ekmek, bafra, türkiye, ramazan, ramazan pidesi, hindistan, azerbaycan, malezya
Ünlü yemek sitesi açıkladı: Dünyanın en iyi ekmek türlerinin ikisi Türkiye'den çıktı
15:47 25.05.2024 (güncellendi: 16:32 25.05.2024)
Dünya yemeklerini sıralayıp paylaşan TasteAtlas sitesi, dünyanın en iyi ekmekleri arasında ilk iki sırada Bafra ve Samsun Pidesi'ni seçti.
Dünyanın en popüler yemek sitelerinden TasteAtlas sitesi, yayınladığı makalede dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Sıralamada en iyi ekmeklerin Bafra ile Samsun Pidesi olduğu görüldü. Sıralamada ilk 10 şöyle oldu:
2.
Samsun Pidesi (Türkiye)
4.
Butter Garlic Naan (Hindistan)
5.
Pan de bono (Kolombiya)
7.
Amritsari kulcha (Hindistan)
9.
Piadina Romagnola (İtalya)
10.
Pao de queijo (Brezilya)
Listede Türkiye'den diğer pidelerde yer aldı
İlk 10'unun dışında listede ayrıca Türkiye'den şu pideler yer aldı:
41'inci sırada: Pide ekmeği
43'inci sırada: Ramazan Pidesi
64'üncü sırada: Terme Pidesi