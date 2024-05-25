https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/unlu-yemek-sitesi-acikladi-dunyanin-en-iyi-ekmek-turunun-ikisi-turkiyeden-cikti--1084197008.html

Ünlü yemek sitesi açıkladı: Dünyanın en iyi ekmek türlerinin ikisi Türkiye'den çıktı

Ünlü yemek sitesi açıkladı: Dünyanın en iyi ekmek türlerinin ikisi Türkiye'den çıktı

Sputnik Türkiye

Dünya yemeklerini sıralayıp paylaşan TasteAtlas sitesi, dünyanın en iyi ekmekleri arasında ilk iki sırada Bafra ve Samsun Pidesi'ni seçti. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T15:47+0300

2024-05-25T15:47+0300

2024-05-25T16:32+0300

yaşam

pide

ekmek

bafra

türkiye

ramazan

ramazan pidesi

hindistan

azerbaycan

malezya

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Dünyanın en popüler yemek sitelerinden TasteAtlas sitesi, yayınladığı makalede dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Sıralamada en iyi ekmeklerin Bafra ile Samsun Pidesi olduğu görüldü. Sıralamada ilk 10 şöyle oldu: Listede Türkiye'den diğer pidelerde yer aldı İlk 10'unun dışında listede ayrıca Türkiye'den şu pideler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/dunyanin-en-iyi-kuzu-eti-yemekleri-siralandi-turkiyede-hangi-yemekler-listeye-girdi-1082703458.html

bafra

hindistan

azerbaycan

malezya

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pide, ekmek, bafra, türkiye, ramazan, ramazan pidesi, hindistan, azerbaycan, malezya