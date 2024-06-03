Abdulkadir Selvi: AK Parti köklü bir değişime hazırlanıyor; 'koltuk değil paradigma değişikliği'

Tekrar altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinden çıkardığım sonuç, politika ve uygulamalarda çok köklü bir değişime hazırlanıyor. Buna bir paradigma değişimi diyebiliriz. Erdoğan’ın kabinede ve partide değişimde kararlı ifade ediliyor. Ama burada önemli bir fark var. Erdoğan’ın, bu değişimin paradigma değişikliğine uygun olarak yapılmasının doğru olacağı kanaatinde olduğu söyleniyor. Yani Erdoğan değişimi koltuk değişikliği olarak değil, paradigma değişikliği olarak görüyor. Önce paradigma değişimi sonra ona uygun kadrolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişime böyle geniş bir perspektiften bakması sağlık işareti. Tabii bunların dışında da çalışmalar yapılıyor. Fikir üretim merkezi gibi çalışan kadrolar var. Fikirler demlenme sürecinden sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak bir politika seti olarak ortaya çıktığında heyecan uyandıracağına inanıyorum. Yeni bir yol haritası ortaya konulacak.