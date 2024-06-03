https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/abdulkadir-selvi-ak-parti-koklu-bir-degisime-hazirlaniyor-koltuk-degil-paradigma-degisikligi-1084450446.html
Abdulkadir Selvi: AK Parti köklü bir değişime hazırlanıyor; 'koltuk değil paradigma değişikliği'
Abdulkadir Selvi: AK Parti köklü bir değişime hazırlanıyor; 'koltuk değil paradigma değişikliği'
Sputnik Türkiye
Selvi, yerel seçimlerin ardından 'değişim' beklentisi olan AK Parti'nin hafta sonu düzenlediği kampa dikkat çekti. Selvi, "Erdoğan’ın kabinede ve partide... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:45+0300
2024-06-03T09:45+0300
2024-06-03T09:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
abdulkadir selvi
kızılcahamam
ak parti kızılcahamam kampı
değişim
politika
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin köklü bir değişime hazırlandığını dile getirdi.Selvi, değişimin 'koltuk değişimi' olarak adlandırılamayacağını söyledi ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/cumhurbaskani-erdogan-hamas-sadece-kendi-topraklarini-degil-anadoluyu-da-savunuyor-1084437972.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulkadir selvi, kızılcahamam, ak parti kızılcahamam kampı, değişim, politika
recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulkadir selvi, kızılcahamam, ak parti kızılcahamam kampı, değişim, politika
Abdulkadir Selvi: AK Parti köklü bir değişime hazırlanıyor; 'koltuk değil paradigma değişikliği'
Selvi, yerel seçimlerin ardından 'değişim' beklentisi olan AK Parti'nin hafta sonu düzenlediği kampa dikkat çekti. Selvi, "Erdoğan’ın kabinede ve partide değişimde kararlı ifade ediliyor. Ama burada önemli bir fark var. Erdoğan’ın, bu değişimin paradigma değişikliğine uygun olarak yapılmasının doğru olacağı kanaatinde olduğu söyleniyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin köklü bir değişime hazırlandığını dile getirdi
.
Selvi, değişimin 'koltuk değişimi' olarak adlandırılamayacağını söyledi ve şunları ekledi:
Tekrar altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinden çıkardığım sonuç, politika ve uygulamalarda çok köklü bir değişime hazırlanıyor. Buna bir paradigma değişimi diyebiliriz. Erdoğan’ın kabinede ve partide değişimde kararlı ifade ediliyor. Ama burada önemli bir fark var. Erdoğan’ın, bu değişimin paradigma değişikliğine uygun olarak yapılmasının doğru olacağı kanaatinde olduğu söyleniyor. Yani Erdoğan değişimi koltuk değişikliği olarak değil, paradigma değişikliği olarak görüyor. Önce paradigma değişimi sonra ona uygun kadrolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişime böyle geniş bir perspektiften bakması sağlık işareti. Tabii bunların dışında da çalışmalar yapılıyor. Fikir üretim merkezi gibi çalışan kadrolar var. Fikirler demlenme sürecinden sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak bir politika seti olarak ortaya çıktığında heyecan uyandıracağına inanıyorum. Yeni bir yol haritası ortaya konulacak.