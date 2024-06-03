https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/abdli-uzman-bidenin-ukrayna-karari-nukleer-catisma-riskini-artiriyor-1084456692.html
ABD’li uzman: Biden'ın Ukrayna kararı nükleer çatışma riskini artırıyor
ABD’li uzman: Biden'ın Ukrayna kararı nükleer çatışma riskini artırıyor
Sputnik Türkiye
Amerikan düşünce kuruluşu Independent Institute’nin Barış ve Özgürlük Merkezi Direktörü Ivan Eland, ABD’nin nükleer çatışma riski nedeniyle Amerikan... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T11:57+0300
2024-06-03T11:57+0300
2024-06-03T11:58+0300
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Ivan Eland, National Interest dergisi için kaleme aldığı yazıda, Washington’un dikkatini, Ukrayna ordusunun keyfi davranarak Batı yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya’ya karşı kullandığına çekti.ABD'li uzman, “Bu, ABD’yi yeni uzun menzilli silahlar sağlama konusunda daha dikkatli olmaya ikna etmeliydi. Ancak bunun yerine (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya Amerikan silahlarıyla Rusya’daki hedeflere saldırı düzenlemesine izin verdi” diye konuştu.ABD’nin, Ukrayna’daki gerilimi artırmasının Rusya gibi nükleer bir güçle doğrudan çatışmaya yol açabileceğini belirten uzman, Amerikalı siyasetçilerin ülkenin güvenliğine yönelik bu tür tehditleri dikkate alma sorumluluğu taşıdığını ve Kiev’e yapılan yardımı katı kurallarla mümkün olan her şekilde sınırlamak zorunda olduğunu kaydetti.Eland, “Müttefiklerin mutluluğu her zaman ABD’nin güvenliğine eşit değil” uyarısında bulundu.The American Conservative dergisi, yakın zamanda paylaştığı haberinde, Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı dondurmak istediğini yazarken, dergiye konuşan Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü Avrasya Programı Direktörü Anatol Lieven, “Biden yönetimi, ya Ukrayna'nın Trump'ın sorunu haline geleceği, ya da barışçıl bir çözüm olasılığını yeniden düşünecekleri bir sonraki seçime kadar bu mevcut durumu olduğu gibi tutmak istiyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bidendan-ukrayna-icin-beklenmedik-plani-1084435350.html
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abd, joe biden, washington dc, ukrayna, ukrayna ordusu, uzun menzilli füze, kiev, the national interest (ni)
abd, joe biden, washington dc, ukrayna, ukrayna ordusu, uzun menzilli füze, kiev, the national interest (ni)
ABD’li uzman: Biden'ın Ukrayna kararı nükleer çatışma riskini artırıyor
11:57 03.06.2024 (güncellendi: 11:58 03.06.2024)
Amerikan düşünce kuruluşu Independent Institute’nin Barış ve Özgürlük Merkezi Direktörü Ivan Eland, ABD’nin nükleer çatışma riski nedeniyle Amerikan silahlarının Rusya’ya karşı kullanılması konusunda daha dikkatli olması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.
Ivan Eland, National Interest dergisi için kaleme aldığı yazıda, Washington’un dikkatini, Ukrayna ordusunun keyfi davranarak Batı yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya’ya karşı kullandığına çekti.
ABD'li uzman, “Bu, ABD’yi yeni uzun menzilli silahlar sağlama konusunda daha dikkatli olmaya ikna etmeliydi. Ancak bunun yerine (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya Amerikan silahlarıyla Rusya’daki hedeflere saldırı düzenlemesine izin verdi” diye konuştu.
ABD’nin, Ukrayna’daki gerilimi artırmasının Rusya gibi nükleer bir güçle doğrudan çatışmaya yol açabileceğini belirten uzman, Amerikalı siyasetçilerin ülkenin güvenliğine yönelik bu tür tehditleri dikkate alma sorumluluğu taşıdığını ve Kiev’e yapılan yardımı katı kurallarla mümkün olan her şekilde sınırlamak zorunda olduğunu kaydetti.
Eland, “Müttefiklerin mutluluğu her zaman ABD’nin güvenliğine eşit değil” uyarısında bulundu.
The American Conservative dergisi, yakın zamanda paylaştığı haberinde, Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı dondurmak istediğini yazarken, dergiye konuşan Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü Avrasya Programı Direktörü Anatol Lieven, “Biden yönetimi, ya Ukrayna'nın Trump'ın sorunu haline geleceği, ya da barışçıl bir çözüm olasılığını yeniden düşünecekleri bir sonraki seçime kadar bu mevcut durumu olduğu gibi tutmak istiyor” ifadelerini kullandı.