https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/abdli-uzman-bidenin-ukrayna-karari-nukleer-catisma-riskini-artiriyor-1084456692.html

ABD’li uzman: Biden'ın Ukrayna kararı nükleer çatışma riskini artırıyor

ABD’li uzman: Biden'ın Ukrayna kararı nükleer çatışma riskini artırıyor

Sputnik Türkiye

Amerikan düşünce kuruluşu Independent Institute’nin Barış ve Özgürlük Merkezi Direktörü Ivan Eland, ABD’nin nükleer çatışma riski nedeniyle Amerikan... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T11:57+0300

2024-06-03T11:57+0300

2024-06-03T11:58+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

washington dc

ukrayna

ukrayna ordusu

uzun menzilli füze

kiev

the national interest (ni)

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Ivan Eland, National Interest dergisi için kaleme aldığı yazıda, Washington’un dikkatini, Ukrayna ordusunun keyfi davranarak Batı yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya’ya karşı kullandığına çekti.ABD'li uzman, “Bu, ABD’yi yeni uzun menzilli silahlar sağlama konusunda daha dikkatli olmaya ikna etmeliydi. Ancak bunun yerine (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya Amerikan silahlarıyla Rusya’daki hedeflere saldırı düzenlemesine izin verdi” diye konuştu.ABD’nin, Ukrayna’daki gerilimi artırmasının Rusya gibi nükleer bir güçle doğrudan çatışmaya yol açabileceğini belirten uzman, Amerikalı siyasetçilerin ülkenin güvenliğine yönelik bu tür tehditleri dikkate alma sorumluluğu taşıdığını ve Kiev’e yapılan yardımı katı kurallarla mümkün olan her şekilde sınırlamak zorunda olduğunu kaydetti.Eland, “Müttefiklerin mutluluğu her zaman ABD’nin güvenliğine eşit değil” uyarısında bulundu.The American Conservative dergisi, yakın zamanda paylaştığı haberinde, Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı dondurmak istediğini yazarken, dergiye konuşan Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü Avrasya Programı Direktörü Anatol Lieven, “Biden yönetimi, ya Ukrayna'nın Trump'ın sorunu haline geleceği, ya da barışçıl bir çözüm olasılığını yeniden düşünecekleri bir sonraki seçime kadar bu mevcut durumu olduğu gibi tutmak istiyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bidendan-ukrayna-icin-beklenmedik-plani-1084435350.html

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abd, joe biden, washington dc, ukrayna, ukrayna ordusu, uzun menzilli füze, kiev, the national interest (ni)