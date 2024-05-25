https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/abdli-eski-istihbaratci-ukrayna-ordusunun-en-iyi-birlikleri-harkova-gonderilerek-tuzaga-dustu-1084199566.html

ABD'li eski istihbaratçı: Ukrayna ordusunun en iyi birlikleri Harkov’a gönderilerek tuzağa düştü

ABD'li eski istihbaratçı: Ukrayna ordusunun en iyi birlikleri Harkov’a gönderilerek tuzağa düştü

Sputnik Türkiye

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya’nın Harkov yönünde gerçekleştirdiği taarruzun Kiev’i en iyi... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T17:10+0300

2024-05-25T17:10+0300

2024-05-25T17:10+0300

dünya

rusya

rusya ordusu

rus silahlı kuvvetleri

scott ritter

operasyon

harkov

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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Rusya’nın Harkov yönündeki taarruzunun Kiev’i en iyi askerleri birliklerini ölüme göndermeye zorladığını belirtti.Ritter, “Ukrayna, ne pahasına olursa olsun çaresizce elinde tutmaya çalıştığı Çasov Yar da dahil olmak üzere doğu temas hattında yer alan kritik bölgelerindeki birliklerini geri çekmek zorunda kaldı. Birliklerini bu istikametten kuzeye çekmek zorunda kaldılar ve bunlar herhangi birlikler değil, Ukrayna’nın en iyi mobil rezerv birlikleridir be onlar şimdi yok ediliyor” diye konuştu.Rusya’nın Harkov istikametinde aynı anda iki hedefe ulaştığına dikkat çeken Ritter, Moskova'nın hem Ukrayna birliklerini güneyden o yöne çektiğini, hem de kendi topraklarının güvenliği için tampon bölge yarattığını vurguladı.Ritter, Rusya'nın bu bölgede taarruz için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hem silah hem de personel sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı en iyi zamanı seçtiğini de sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Harkov bölgesinde aktif bir şekilde askeri operasyonlara devam eden Rus ordusu, 11 – 17 Mayıs tarihlerinde 12 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi ve düşman savunmasının derinliklerinde hareket etmeyi sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rus-ordusundan-avdeyevka-istikametinde-basarili-operasyon-ukrayna-100-asker-kaybetti-1084077096.html

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