https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/3-sehirde-bugunden-itibaren-calisan-annelere-325-euro-verilecek-basvurular-nasil-yapiliyor-1084455636.html

3 şehirde bugünden itibaren çalışan annelere 325 euro verilecek: Başvurular nasıl yapılıyor?

3 şehirde bugünden itibaren çalışan annelere 325 euro verilecek: Başvurular nasıl yapılıyor?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalan anneleri desteklemek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T11:42+0300

2024-06-03T11:42+0300

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euro

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Bakan Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere aylık 325 euro (11 bin 339 TL) destek sağlanacağını açıkladı. Bu destek, annelerin kayıtlı istihdamda kalmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.Anne destek başvurusu nereden yapılıyor?Projeden 7 bin çalışan annenin yararlanacağını belirten Bakan Işıkhan, "Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz bu proje, toplam 7 bin kadını kapsıyor. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" dedi.Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve belirli kriterleri taşıyan anneler, bu destekten faydalanabilecek. Bakanlık, projeye yoğun bir ilgi beklerken, annelerin iş hayatında daha aktif ve sürekli bir şekilde yer almasını amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/evi-arsasi-ve-is-yeri-olanlar-dikkat-yeni-donem-basliyor-bolgesel-bedel-uygulamasina-gecilecek-1084447172.html

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