https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cin-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmayi-reddetti-1084373084.html
‘Çin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayı reddetti’
‘Çin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayı reddetti’
Sputnik Türkiye
Çin’in, İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye, taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle temsilcilerini göndermeyi reddettiği belirtildi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T07:20+0300
2024-05-31T07:20+0300
2024-05-31T07:17+0300
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Uluslararası haber ajansı Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, “Pekin, katılım koşullarının karşılanmaması nedeniyle daveti reddetti” ifadesine yer verildi.Çin’in daveti reddetme nedeni, Rusya’nın konferansta temsil edilmemesi olarak gösterildi.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/eski-nato-danismani-kiev-baris-formulu-maddelerinin-sayisini-azaltti-1084364254.html
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çin, ukrayna, ukrayna krizi, isviçre, barış konferansı, rusya, brezilya, hindistan, abd, joe biden, kremlin, dmitriy peskov
çin, ukrayna, ukrayna krizi, isviçre, barış konferansı, rusya, brezilya, hindistan, abd, joe biden, kremlin, dmitriy peskov
‘Çin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayı reddetti’
Çin’in, İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye, taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle temsilcilerini göndermeyi reddettiği belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, “Pekin, katılım koşullarının karşılanmaması nedeniyle daveti reddetti” ifadesine yer verildi.
Çin’in daveti reddetme nedeni, Rusya’nın konferansta temsil edilmemesi olarak gösterildi.
Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.
İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.