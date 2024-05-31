https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cin-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmayi-reddetti-1084373084.html

‘Çin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayı reddetti’

‘Çin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayı reddetti’

Sputnik Türkiye

Çin’in, İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye, taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle temsilcilerini göndermeyi reddettiği belirtildi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T07:20+0300

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Uluslararası haber ajansı Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, “Pekin, katılım koşullarının karşılanmaması nedeniyle daveti reddetti” ifadesine yer verildi.Çin’in daveti reddetme nedeni, Rusya’nın konferansta temsil edilmemesi olarak gösterildi.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.

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çin, ukrayna, ukrayna krizi, isviçre, barış konferansı, rusya, brezilya, hindistan, abd, joe biden, kremlin, dmitriy peskov