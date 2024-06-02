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Aşırı sıcaklar geliyor: 2 Haziranda ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?
Aşırı sıcaklar geliyor: 2 Haziranda ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?
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Ülkenin tüm kesimlerinde sıcaklığın artması ve yağmurun yağmaması bekleniyor. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkede genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Marmara BölgesiAz bulutlu bir hava bekleniyor.Ege BölgesiAz bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.Akdeniz BölgesiAz bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.İç Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Batı Karadeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
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Aşırı sıcaklar geliyor: 2 Haziranda ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?

09:42 02.06.2024
© AA / İsa Terliaşırı sıcak hava
aşırı sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© AA / İsa Terli
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Ülkenin tüm kesimlerinde sıcaklığın artması ve yağmurun yağmaması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkede genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi

Az bulutlu bir hava bekleniyor.
Edirne: 35°C, az bulutlu
İstanbul: 30°C, az bulutlu
Kırklareli: 33°C, az bulutlu
Kocaeli: 34°C, az bulutlu

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 34°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 30°C, az bulutlu ve açık
Burdur: 31°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 34°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Ankara: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 32°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Sivas: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Bolu: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.
Artvin: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Tokat: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Erzurum: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 35°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 35°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 33°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 36°C, az bulutlu ve açık
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