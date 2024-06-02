https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/asiri-sicaklar-geliyor-2-haziranda-ulke-genelinde-hava-durumu-nasil-olacak--1084429995.html

Aşırı sıcaklar geliyor: 2 Haziranda ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?

Aşırı sıcaklar geliyor: 2 Haziranda ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Ülkenin tüm kesimlerinde sıcaklığın artması ve yağmurun yağmaması bekleniyor. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T09:42+0300

2024-06-02T09:42+0300

2024-06-02T09:42+0300

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

dünya meteoroloji örgütü

sıcak

sıcak hava

aşırı sıcaklar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1a/1073991799_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c4ffd3bc38dc8ba847fa6155efad5daf.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkede genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Marmara BölgesiAz bulutlu bir hava bekleniyor.Ege BölgesiAz bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.Akdeniz BölgesiAz bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.İç Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Batı Karadeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/istanbul-buyukcekmecede-bina-coktu--1084429006.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara bölgesi hava durumu, edirne hava durumu, istanbul hava durumu, kırklareli hava durumu, kocaeli hava durumu, ege bölgesi hava durumu, afyonkarahisar hava durumu, denizli hava durumu, izmir hava durumu, muğla hava durumu, akdeniz bölgesi hava durumu, adana hava durumu, antalya hava durumu, burdur hava durumu, hatay hava durumu, iç anadolu bölgesi hava durumu, ankara hava durumu, eskişehir hava durumu, konya hava durumu, sivas hava durumu, batı karadeniz hava durumu, bolu hava durumu, düzce hava durumu, sinop hava durumu, zonguldak hava durumu, orta karadeniz hava durumu, doğu karadeniz hava durumu, artvin hava durumu, samsun hava durumu, tokat hava durumu, trabzon hava durumu, doğu anadolu hava durumu, erzurum hava durumu, kars hava durumu, malatya hava durumu, van hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, diyarbakır hava durumu, gaziantep hava durumu, siirt hava durumu, şanlıurfa hava durumu, bugün hava durumu nasıl, 2 haziran hava durumu nasıl