https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rusya-topraklari-uzerinde-3-insansiz-hava-araci-dusurdu-1084429866.html
Rusya toprakları üzerinde 3 insansız hava aracı düşürüldü
Rusya toprakları üzerinde 3 insansız hava aracı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Silahlı Kuvvetlere bağlı hava savunma sistemlerinin ülke toprakları üzerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T09:39+0300
2024-06-02T09:39+0300
2024-06-02T09:40+0300
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rusya savunma bakanlığı
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ukrayna ordusu
hava saldırısı
hava savunma sistemi
iha
insansız hava aracı (iha)
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Yazılı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere karşı uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadelerine yer verilirken, 2 İHA’nın sırasıyla Kursk ve Belgorod bölgeleri üzerinde, diğer üçüncüsünün ise Azak Denizi semalarında etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kenti ve bölgesi üzerinde hava savunma sistemlerinin çalıştığını doğrularken, saldırılarda ölü ya da yaralının olmadığını ekledi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava araçlarının yardımıyla neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerine saldırmaya çalışırken, en sık saldırıya uğrayan bölgeler arasında Belgorod, Kursk ve Bryansk gibi sınır bölgeleri ve Kırım Yarımadası yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ukrayna-ordusu-sivil-yerlesim-bolgesini-bombaladi-bir-kadin-ve-kizi-oldu-1084424812.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava saldırısı, hava savunma sistemi, iha, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, belgorod
Rusya toprakları üzerinde 3 insansız hava aracı düşürüldü
09:39 02.06.2024 (güncellendi: 09:40 02.06.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Silahlı Kuvvetlere bağlı hava savunma sistemlerinin ülke toprakları üzerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.
Yazılı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere karşı uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadelerine yer verilirken, 2 İHA’nın sırasıyla Kursk ve Belgorod bölgeleri üzerinde, diğer üçüncüsünün ise Azak Denizi semalarında etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kenti ve bölgesi üzerinde hava savunma sistemlerinin çalıştığını doğrularken, saldırılarda ölü ya da yaralının olmadığını ekledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava araçlarının yardımıyla neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerine saldırmaya çalışırken, en sık saldırıya uğrayan bölgeler arasında Belgorod, Kursk ve Bryansk gibi sınır bölgeleri ve Kırım Yarımadası yer alıyor.