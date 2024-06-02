https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rusya-topraklari-uzerinde-3-insansiz-hava-araci-dusurdu-1084429866.html

Rusya toprakları üzerinde 3 insansız hava aracı düşürüldü

Rusya toprakları üzerinde 3 insansız hava aracı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Silahlı Kuvvetlere bağlı hava savunma sistemlerinin ülke toprakları üzerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T09:39+0300

2024-06-02T09:39+0300

2024-06-02T09:40+0300

ukrayna krizi

rusya

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Yazılı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere karşı uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadelerine yer verilirken, 2 İHA’nın sırasıyla Kursk ve Belgorod bölgeleri üzerinde, diğer üçüncüsünün ise Azak Denizi semalarında etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kenti ve bölgesi üzerinde hava savunma sistemlerinin çalıştığını doğrularken, saldırılarda ölü ya da yaralının olmadığını ekledi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava araçlarının yardımıyla neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerine saldırmaya çalışırken, en sık saldırıya uğrayan bölgeler arasında Belgorod, Kursk ve Bryansk gibi sınır bölgeleri ve Kırım Yarımadası yer alıyor.

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