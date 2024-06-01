https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ukrayna-ordusu-sivil-yerlesim-bolgesini-bombaladi-bir-kadin-ve-kizi-oldu-1084424812.html
Ukrayna ordusu sivil yerleşim bölgesini bombaladı: Bir kadın ve kızı öldü
Ukrayna ordusu sivil yerleşim bölgesini bombaladı: Bir kadın ve kızı öldü
Sputnik Türkiye
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Novogorovka yerleşimini bombalaması sonucunda bir kadın ve kızının öldüğünü... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T23:05+0300
2024-06-01T23:05+0300
2024-06-01T23:05+0300
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Telegram kanalından açıklama yapan Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun yüksek hassasiyetli Amerikan silahıyla Novogorovka köyüne yönelik saldırısı sonucunda 36 yaşındaki bir kadın ve 13 yaşındaki kızının öldüğünü belirtti.Balitskiy, “Kadın olay yerinde öldü, yoğun bakımda olan kızı ise bilinci yerine gelmeden hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırıda yüksek hassasiyetli Amerikan GBU-39 bombası kullandığı belirtildi.Ukrayna ordusu 27 Mayıs'ta da Novogorovka köyünü hedef almış ve bir okulu bombalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-luganska-yasakli-misket-bombalari-ile-fuze-saldirisi-duzenledi-1084257886.html
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yevgeniy balitskiy, zaporojye, ukrayna silahlı kuvvetleri, bombardıman, telegram, rusya federasyonu, sivil
yevgeniy balitskiy, zaporojye, ukrayna silahlı kuvvetleri, bombardıman, telegram, rusya federasyonu, sivil
Ukrayna ordusu sivil yerleşim bölgesini bombaladı: Bir kadın ve kızı öldü
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Novogorovka yerleşimini bombalaması sonucunda bir kadın ve kızının öldüğünü bildirdi.
Telegram kanalından açıklama yapan Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun yüksek hassasiyetli Amerikan silahıyla Novogorovka köyüne yönelik saldırısı sonucunda 36 yaşındaki bir kadın ve 13 yaşındaki kızının öldüğünü belirtti.
Balitskiy, “Kadın olay yerinde öldü, yoğun bakımda olan kızı ise bilinci yerine gelmeden hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırıda yüksek hassasiyetli Amerikan GBU-39 bombası kullandığı belirtildi.
Ukrayna ordusu 27 Mayıs'ta da Novogorovka köyünü hedef almış ve bir okulu bombalamıştı.