https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/portekizde-gosteri-ucusu-sirasinda-iki-ucak-havada-carpisti-1-olu-1084443846.html

Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı: 1 ölü

Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı: 1 ölü

Sputnik Türkiye

Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T21:30+0300

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hava

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Portekiz’de Beja Havaalanı’nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı. Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır" denildi.Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/tekirdagda-egitim-ucagi-zorunlu-inis-yapti-1084439671.html

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portekiz, uçak, hava