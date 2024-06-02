https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/tekirdagda-egitim-ucagi-zorunlu-inis-yapti-1084439671.html
Motoru arızalandı: Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Motoru arızalandı: Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T17:14+0300
2024-06-02T17:14+0300
2024-06-02T17:14+0300
türkiye
tekirdağ
eğitim uçağı
arıza
arıza
teknik arıza
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Tekirdağ'da, özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.Alınan bilgiye göre, Çorlu Havalimanı'ndan kalkan AFA'ya ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağının motorunda bir süre sonra arıza meydana geldi.Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'nde ayçiçeği ekili tarlaya indi.Ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi alırken pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/askeri-helikopter-zorunlu-inis-yapti-1081401376.html
türkiye
tekirdağ
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tekirdağ, eğitim uçağı, arıza, arıza, teknik arıza
tekirdağ, eğitim uçağı, arıza, arıza, teknik arıza
Motoru arızalandı: Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Tekirdağ'da özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ'da, özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Havalimanı'ndan kalkan AFA'ya ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağının motorunda bir süre sonra arıza meydana geldi.
Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'nde ayçiçeği ekili tarlaya indi.
Ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi alırken pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.