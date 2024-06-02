https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/tekirdagda-egitim-ucagi-zorunlu-inis-yapti-1084439671.html

Motoru arızalandı: Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Motoru arızalandı: Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T17:14+0300

2024-06-02T17:14+0300

2024-06-02T17:14+0300

türkiye

tekirdağ

eğitim uçağı

arıza

arıza

teknik arıza

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Tekirdağ'da, özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.Alınan bilgiye göre, Çorlu Havalimanı'ndan kalkan AFA'ya ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağının motorunda bir süre sonra arıza meydana geldi.Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'nde ayçiçeği ekili tarlaya indi.Ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi alırken pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/askeri-helikopter-zorunlu-inis-yapti-1081401376.html

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, eğitim uçağı, arıza, arıza, teknik arıza