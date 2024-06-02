MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 16 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

SESLİ HABER ‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’ 07:03 3 dk

SESLİ HABER Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’ 07:23 2 dk

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER Türkiye neyi takip etti? 07:31 8 dk

SESLİ HABER ‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’ 07:49 2 dk

SESLİ HABER Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada 08:04 2 dk

SESLİ HABER ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı 08:14 1 dk

SESLİ HABER Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor 08:22 2 dk

SESLİ HABER F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar 08:45 5 dk

SESLİ HABER Türkiye’de kaç emekli var? 09:04 3 dk

SESLİ HABER Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti 09:14 4 dk

ÖZEL HABER Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur 09:26 6 dk

SESLİ HABER Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı 09:48 2 dk

SESLİ HABER Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti 10:04 6 dk

SESLİ HABER İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti 10:19 7 dk

SESLİ HABER Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var 10:32 2 dk

SESLİ HABER Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir 10:42 1 dk

SESLİ HABER Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler 10:51 3 dk

SESLİ HABER Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti 11:00 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 11:30 5 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 12:00 5 dk

SESLİ HABER F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar 12:10 5 dk

SESLİ HABER Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley 12:21 4 dk

SESLİ HABER NATO, Ukrayna’yı uyardı 12:39 4 dk

ÖZEL HABER Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur 12:50 6 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 13:00 5 dk

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 13:05 113 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 15:00 4 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 16:00 5 dk

SESLİ HABER F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar 16:11 5 dk

SESLİ HABER Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı 16:23 1 dk

SESLİ HABER Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti 16:33 6 dk

SESLİ HABER John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı 16:56 1 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 17:00 7 dk

SESLİ HABER Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal 17:12 2 dk

ÖZEL HABER Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur 17:35 6 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 18:00 6 dk

SESLİ HABER Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley 18:10 4 dk

SESLİ HABER ‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’ 18:27 2 dk

SESLİ HABER Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası 18:50 2 dk

SESLİ HABER Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti 20:05 6 dk

SESLİ HABER İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı 20:17 3 dk

SESLİ HABER Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley 20:26 4 dk

SESLİ HABER ‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’ 21:18 2 dk

SESLİ HABER Rus senatör Macron’u ti’ye aldı 21:33 2 dk

SESLİ HABER Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu 22:04 3 dk

SESLİ HABER Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı 22:29 2 dk

ÖZEL HABER Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur 09:04 6 dk

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER Türkiye neyi takip etti? 09:30 8 dk

SESLİ HABER F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar 09:46 5 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 11:00 5 dk

SESLİ HABER Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley 11:09 4 dk

SESLİ HABER NATO, Ukrayna’yı uyardı 11:20 4 dk

SESLİ HABER John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı 11:30 1 dk

SESLİ HABER İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti 11:38 7 dk

SESLİ HABER ‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’ 11:51 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 12:00 5 dk

SESLİ HABER Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti 12:09 4 dk

SESLİ HABER Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti 12:18 6 dk

SESLİ HABER Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada 12:45 2 dk

SESLİ HABER Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı 12:54 1 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 13:00 1 dk

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 13:05 115 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 15:00 1 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 16:00 1 dk

GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm 16:01 59 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 17:00 1 dk

GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm 17:01 59 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 18:00 1 dk

SESLİ HABER İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı 18:10 3 dk

SESLİ HABER Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley 18:21 4 dk

SESLİ HABER ‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’ 18:49 2 dk

SESLİ HABER AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’ 19:04 9 dk

SESLİ HABER F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar 19:20 5 dk

ÖZEL HABER Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur 19:40 6 dk

SESLİ HABER Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti 20:04 6 dk

SESLİ HABER ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı 20:17 1 dk

SESLİ HABER Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı 20:25 2 dk

SESLİ HABER Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler 20:43 3 dk

ÖZEL HABER Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur 21:04 6 dk

SESLİ HABER Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir 21:15 1 dk

SESLİ HABER F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar 21:25 5 dk

SESLİ HABER Türkiye’de kaç emekli var? 21:49 3 dk

SESLİ HABER Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti 22:18 2 dk

SESLİ HABER Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor 22:41 2 dk

SESLİ HABER Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’ 23:04 2 dk

SESLİ HABER Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal 23:21 2 dk