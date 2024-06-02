https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/msb-irakin-kuzeyinde-toplam-16-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1084432781.html
MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 16 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 16 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB, 'Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T12:18+0300
2024-06-02T12:18+0300
2024-06-02T12:18+0300
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milli savunma bakanlığı (msb), irak, pkk, ypg/pkk
milli savunma bakanlığı (msb), irak, pkk, ypg/pkk
MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 16 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB, 'Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasında bulundu.