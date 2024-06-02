https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/mourinho-istanbula-geliyor-kadikoyde-bulusalim-1084427042.html
Mourinho, İstanbul'a geliyor: 'Kadıköy'de buluşalım'
Mourinho, İstanbul'a geliyor: 'Kadıköy'de buluşalım'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Fenerbahçeli taraftarlara... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T00:37+0300
2024-06-02T00:37+0300
2024-06-02T00:41+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
istanbul
kadıköy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084427229_0:163:2501:1569_1920x0_80_0_0_f6325c737acde9f399f722e76a4d5748.jpg
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli Jose Mourinho yarın İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından video yayımladı.Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!" denildi. Videoda konuşan Mourinho, “Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin yarın Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Mourinho'nun yarın saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/jose-mourinhodan-fenerbahce-aciklamasi-1084424691.html
istanbul
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084427229_96:0:2403:1730_1920x0_80_0_0_cade265e554585982aa7ec531549114b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jose mourinho, fenerbahçe, istanbul, kadıköy
jose mourinho, fenerbahçe, istanbul, kadıköy
Mourinho, İstanbul'a geliyor: 'Kadıköy'de buluşalım'
00:37 02.06.2024 (güncellendi: 00:41 02.06.2024)
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Fenerbahçeli taraftarlara seslendi. Mourinho, videoda, "Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz" dedi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli Jose Mourinho yarın İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından video yayımladı.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!" denildi.
Videoda konuşan Mourinho, “Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yarın Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Mourinho'nun yarın saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.