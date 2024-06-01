https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/jose-mourinhodan-fenerbahce-aciklamasi-1084424691.html

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe açıklaması

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe açıklaması

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T23:01+0300

2024-06-01T23:01+0300

2024-06-01T23:04+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

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Fenerbahçe’nin bugün görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe’ye ilişkin soruyu da yanıtladı.Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/mourinhodan-telefonundaki-en-unlu-kisi-kim-sorusuna-yanit-fenerbahce-baskani-1084423328.html

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jose mourinho, fenerbahçe, kamuyu aydınlatma platformu (kap)