https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/jose-mourinhodan-fenerbahce-aciklamasi-1084424691.html
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe açıklaması
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe açıklaması
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T23:01+0300
2024-06-01T23:01+0300
2024-06-01T23:04+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/01/1084424534_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_43733fb567c30526d462dd6eadf7114c.jpg
Fenerbahçe’nin bugün görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe’ye ilişkin soruyu da yanıtladı.Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/mourinhodan-telefonundaki-en-unlu-kisi-kim-sorusuna-yanit-fenerbahce-baskani-1084423328.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/01/1084424534_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a0bc2e82a73c48f7a04fca099fa9d0c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jose mourinho, fenerbahçe, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
jose mourinho, fenerbahçe, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe açıklaması
23:01 01.06.2024 (güncellendi: 23:04 01.06.2024)
Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada henüz kesinleşmediğini ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini söyledi.
Fenerbahçe’nin bugün görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe’ye ilişkin soruyu da yanıtladı.
Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım” diye konuştu.