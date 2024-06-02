https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/mebden-2-yeni-mezuniyet-genelgesi-torenlerde-gosterise-izin-verilmeyecek-ve-veli-izni-alinacak-1084439840.html
MEB'den 2 yeni mezuniyet genelgesi: Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek ve veli izni alınacak
MEB'den 2 yeni mezuniyet genelgesi: Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek ve veli izni alınacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili genelge yayımlandı. Genelgeye göre, okul dışındaki mekanlarda... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T17:34+0300
2024-06-02T17:34+0300
2024-06-02T17:34+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
balon
mezuniyet
mezuniyet
mezuniyet töreni
lise
ahlak
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MEB'in okul müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri 'milli, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak'.Türkiy'nin haberine göre törenlerde gösterişe izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak.Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.Etkinlikler için okulların uygun mekan veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekanlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/milli-egitim-bakani-tekin-6-sinifa-giden-kizim-gene-yusuf-tekin-istifa-seyleriyle-ugrastik-diyor-1084236901.html
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milli eğitim bakanlığı balo,milli eğitim bakanlığı mezuniyet,milli eğitim bakanlığı genelge
milli eğitim bakanlığı balo,milli eğitim bakanlığı mezuniyet,milli eğitim bakanlığı genelge
MEB'den 2 yeni mezuniyet genelgesi: Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek ve veli izni alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili genelge yayımlandı. Genelgeye göre, okul dışındaki mekanlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.
MEB'in okul müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri 'milli, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak'.
Türkiy'nin haberine
göre törenlerde gösterişe izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak.
Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.
Etkinlikler için okulların uygun mekan veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekanlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.