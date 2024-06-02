https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/mebden-2-yeni-mezuniyet-genelgesi-torenlerde-gosterise-izin-verilmeyecek-ve-veli-izni-alinacak-1084439840.html

MEB'den 2 yeni mezuniyet genelgesi: Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek ve veli izni alınacak

MEB'den 2 yeni mezuniyet genelgesi: Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek ve veli izni alınacak

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili genelge yayımlandı. Genelgeye göre, okul dışındaki mekanlarda... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T17:34+0300

2024-06-02T17:34+0300

2024-06-02T17:34+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

balon

mezuniyet

mezuniyet

mezuniyet töreni

lise

ahlak

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MEB'in okul müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri 'milli, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak'.Türkiy'nin haberine göre törenlerde gösterişe izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak.Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.Etkinlikler için okulların uygun mekan veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekanlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.

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