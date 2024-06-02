https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/kucukcekmecede-coken-binanin-sahibi-gozaltina-alindi-1084434701.html
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 1 kişinin hayatını yitirdiği, 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk gözaltına alındı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T14:51+0300
2024-06-02T14:51+0300
2024-06-02T15:19+0300
türkiye
tutuklama
gözaltı
gözaltı kararı
istanbul
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Sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, 3 kişilik bilirkişi oluşturuldu. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis de bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ü gözaltına aldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binanın 36 yıl önce yapıldığı, kaçak 1,5 kat eklenen binanın mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/istanbul-buyukcekmecede-bina-coktu--1084429006.html
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tutuklama, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul
tutuklama, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
14:51 02.06.2024 (güncellendi: 15:19 02.06.2024)
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 1 kişinin hayatını yitirdiği, 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, 3 kişilik bilirkişi oluşturuldu. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis de bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ü gözaltına aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binanın 36 yıl önce yapıldığı, kaçak 1,5 kat eklenen binanın mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığını açıklamıştı.