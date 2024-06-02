https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/kucukcekmecede-coken-binanin-sahibi-gozaltina-alindi-1084434701.html

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 1 kişinin hayatını yitirdiği, 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk gözaltına alındı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T14:51+0300

2024-06-02T14:51+0300

2024-06-02T15:19+0300

türkiye

tutuklama

gözaltı

gözaltı kararı

istanbul

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Sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, 3 kişilik bilirkişi oluşturuldu. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis de bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ü gözaltına aldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binanın 36 yıl önce yapıldığı, kaçak 1,5 kat eklenen binanın mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/istanbul-buyukcekmecede-bina-coktu--1084429006.html

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tutuklama, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul