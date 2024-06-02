https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/istanbul-buyukcekmecede-bina-coktu--1084429006.html
İstanbul Küçükçekmece'de dört katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Küçükçekmece'de dört katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T09:21+0300
2024-06-02T09:21+0300
2024-06-02T11:14+0300
türkiye
küçükçekmece
istanbul
bina
bina çökmesi
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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilen olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek açıklama yaptı. Gül, binada 9 kişinin bulunduğunu, şimdiye kadar yapılan kurtarma çalışmalarında ise 7 kişinin kurtarıldığını söyledi. 7 kişiden 5'ini normal yaralı iken 2 kişinin ağır yaralı olduğu belirtildi. Vali, 2 kişinin hala enkaz altında olduğunu belirtti. Ayrıca Vali Gül, binanın 1988 yılında yapıldığını aktardı.İlk iki katı ofis olarak kullanılırken, geri kalanının konut olarak kullanıldığı ve üst katlarda yabancı uyrukların kaldığı belirtildi. Valilikten açıklama İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/eski-pentagon-yetkilisi-nato-liderleri-ukraynanin-cokusunden-korkuyor-1084427705.html
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küçükçekmece, istanbul, bina, bina çökmesi
küçükçekmece, istanbul, bina, bina çökmesi
İstanbul Küçükçekmece'de dört katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
09:21 02.06.2024 (güncellendi: 11:14 02.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü.
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilen olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek açıklama yaptı. Gül, binada 9 kişinin bulunduğunu, şimdiye kadar yapılan kurtarma çalışmalarında ise 7 kişinin kurtarıldığını söyledi. 7 kişiden 5'ini normal yaralı iken 2 kişinin ağır yaralı olduğu belirtildi.
Vali, 2 kişinin hala enkaz altında olduğunu belirtti.
Ayrıca Vali Gül, binanın 1988 yılında yapıldığını aktardı.
İlk iki katı ofis olarak kullanılırken, geri kalanının konut olarak kullanıldığı ve üst katlarda yabancı uyrukların kaldığı belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı.