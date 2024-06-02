https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/kirklarelinde-belediye-baskanlik-adayliginda-iki-aday-da-ayni-oyu-almisti-secimler-yenilendi--1084431845.html
Kırklareli'nde belediye başkanlık adaylığında iki aday aynı oyu almıştı: Seçimler tekrar yapılıyor
Kırklareli'nde belediye başkanlık adaylığında iki aday aynı oyu almıştı: Seçimler tekrar yapılıyor
Sputnik Türkiye
Seçimlerin yenilendiği Büyükkarıştıran'da oy kullanma işlemi başladı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T11:34+0300
2024-06-02T11:34+0300
2024-06-02T11:46+0300
türkiye
seçim
kırklareli
belediye
belediye başkanı
tekrar
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı.Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/edirnede-temizlikcinin-hatasi-nedeniyle-iptal-edilen-muhtarlik-secimi-bugun-tekrar-yapiliyor--1084431352.html
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seçim, kırklareli, belediye, belediye başkanı, tekrar, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim, kırklareli, belediye, belediye başkanı, tekrar, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Kırklareli'nde belediye başkanlık adaylığında iki aday aynı oyu almıştı: Seçimler tekrar yapılıyor
11:34 02.06.2024 (güncellendi: 11:46 02.06.2024)
Seçimlerin yenilendiği Büyükkarıştıran'da oy kullanma işlemi başladı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.
YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı.
Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.