https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/edirnede-temizlikcinin-hatasi-nedeniyle-iptal-edilen-muhtarlik-secimi-bugun-tekrar-yapiliyor--1084431352.html
Edirne'de temizlikçinin hatası nedeniyle iptal edilen muhtarlık seçimi bugün tekrar yapılıyor
Edirne'de temizlikçinin hatası nedeniyle iptal edilen muhtarlık seçimi bugün tekrar yapılıyor
Sputnik Türkiye
Edirne'de bir muhtarlık seçimi temizlikçinin hatası nedeniyle tekrarlanıyor. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T10:50+0300
2024-06-02T10:50+0300
2024-06-02T10:50+0300
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edirne
temizlik
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Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor. İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.Seçmenlerden İzzet Çekiç, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/ysk-secimi-iptal-etmisti-sivasin-beldesinde-tekrardan-belediye-baskanligi-secimi-yapiliyor--1084430557.html
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yerel seçim, edirne, temizlik, görevli
yerel seçim, edirne, temizlik, görevli
Edirne'de temizlikçinin hatası nedeniyle iptal edilen muhtarlık seçimi bugün tekrar yapılıyor
Edirne'de bir muhtarlık seçimi temizlikçinin hatası nedeniyle tekrarlanıyor.
Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.
Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor. İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.
Seçmenlerden İzzet Çekiç, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.