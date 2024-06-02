Aziz Yıldırım'dan sert çıkış: 'Onları uyarıyorum, kadro dışı bırakırım'

İlk sene az daha küme düşüyorduk. Fenerbahçe tarihinde iki kere küme düşme tehlikesi var. Biri 80'lerde, diğeri de Ali Koç döneminde. Sivasspor maçında yensek şampiyon olacaktık. Bu sene 99 puan topladık, başarıdır ama şampiyon değiliz. Tarih şampiyonları yazar. İkincileri maalesef yazmaz. Bunun için şampiyon olmalıyız.

Barcelona'dan oyuncu alırız, City'den alırız, Juventus'tan alırız. Listemizde 100 tane oyuncu var diye söylediler de söylediler. Güçlü olduklarını, gerekirse haklarını yedirmeyeceklerini ifade ettiler. Hiçbiri gerçekleşmedi.