Aziz Yıldırım'dan sert çıkış: 'Onları uyarıyorum, kadro dışı bırakırım'
© AA / Onur Çoban Aziz Yıldırım
© AA / Onur Çoban
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimleri yaklaşırken Başkan Ali Koç' 'kafalarına göre transfer yapmasınlar' dedi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Almanya'da Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, "Neden aday oldum? 6 senedir başarısızlık var. Tamam başarısızlık olabilir ama öyle olaylar olmaya başladı ki kulüp raydan çıktı ve vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinde koşuyor" diyerek sözlerine başladı.
'Yönetimde FETÖ'cüsü de var'
Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:
Bu yönetimin Fenerbahçe'yi büyütmek gibi bir amacı yok. Şimdi bu yönetimlerine baktığınız zaman FETÖ'cüsü de var. Biz değiliz diye karşılık versinler, hepsine rahat rahat her şeyi gösteririm. Yönetimlerinde Fenerbahçe aleyhine şike yapmaya çalışan insanlar var. Bizim Ali Koç ve yönetimiyle derdimiz yok. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin eski gücüne kavuşması lazım
'Seçilirsem ve birinci yıl şampiyon yapamazsam bırakacağım'
Stadı kim yaptı, Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Biz yapacağız diyoruz, bize yalandan kim ölmüş diyor. Sen 6 senedir neredeydin? Neden daha önce büyüteceğim, yenileyeceğim demedin? Amacı hep kavga etmek."İsmail Kartal, Ersun Yanal, Pereira... Hepsini yeniden getirdi. Biz bu adamları niye gönderdik? Sen bunlardan bir ders alman lazım. Orada olan insanlara 'Neden gitti?' diye sor. Aziz Yıldırım yapamadı biz bunları yaptık teziyle gitti eski hocaları getirdi ama sonuçta başarısız oldu.
'Az daha küme düşüyorduk. Bu tarihte sadece iki kez yaşandı'
İlk sene az daha küme düşüyorduk. Fenerbahçe tarihinde iki kere küme düşme tehlikesi var. Biri 80'lerde, diğeri de Ali Koç döneminde. Sivasspor maçında yensek şampiyon olacaktık. Bu sene 99 puan topladık, başarıdır ama şampiyon değiliz. Tarih şampiyonları yazar. İkincileri maalesef yazmaz. Bunun için şampiyon olmalıyız.
Barcelona'dan oyuncu alırız, City'den alırız, Juventus'tan alırız. Listemizde 100 tane oyuncu var diye söylediler de söylediler. Güçlü olduklarını, gerekirse haklarını yedirmeyeceklerini ifade ettiler. Hiçbiri gerçekleşmedi.
'Onları uyarıyorum'
Biz 28 şampiyonlukla ilgili federasyona müracaat ettik. Federasyonda iki kişi bununla ilgili bizim dönemimizde çalıştı. 28 şampiyonluğumuz tespitli. Bunu mahkeme kararıyla alacağız. Gideceğiz hepsini belgeli göstereceğiz. Onaylandıktan sonra TFF'ye göndereceğiz. Orada karara bağlanacak. Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun."