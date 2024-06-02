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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/husilerden-kizildenizde-abd-ucak-gemisine-saldiri-1084429306.html
Husilerden Kızıldeniz'de ABD uçak gemisine saldırı
Husilerden Kızıldeniz'de ABD uçak gemisine saldırı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze saldırıları ve ABD’nin askeri desteğine tepki vermek amacıyla Kızıldeniz’deki eylemlerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T09:48+0300
2024-06-02T09:48+0300
israil- filistin çatışması
husiler
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yemen krizi
abd
kızıldeniz
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israil-filistin
gazze
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketinin Kızıldeniz'de bir ABD uçak gemisi ve destroyeriyle bir dizi gemiye saldırdığını duyurdu.Açıklamada Husi donanmasının, füze birlikleri ve insansız hava araçlarının 6 operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.Seri, ayrıca Husilerin Kızıldeniz'de bir ABD destroyerine İHA saldırısı düzenlediğini ekledi.Hedefte ABD uçak gemisi Eisenhower varAmerikan uçak gemisi Eisenhower'ın Kızıldeniz'de kanatlı ve balistik füzelerle vurulduğunu belirten Seri, geminin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına cevap olarak Husilere bağlı kara ve deniz güçlerinin ortak operasyonuyla hedef alındığını kaydetti.Seri, ABD uçak gemisinin doğrudan ve tam isabet hedef alındığını ifade etti.Saldırıya ilişkin ABD'den henüz açıklama yapılmadı.Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin sahil kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını bildirmişti.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/husiler-batili-nakliyecileri-rusya-kontrolundeki-kuzey-denizi-rotasini-kullanmaya-zorluyor-1084407418.html
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Husilerden Kızıldeniz'de ABD uçak gemisine saldırı

09:48 02.06.2024
© İHAKızıldeniz - ABD Deniz Kuvvetleri - Husiler
Kızıldeniz - ABD Deniz Kuvvetleri - Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© İHA
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İsrail ordusunun Gazze saldırıları ve ABD’nin askeri desteğine tepki vermek amacıyla Kızıldeniz’deki eylemlerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt vermeye devam ediyor.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketinin Kızıldeniz'de bir ABD uçak gemisi ve destroyeriyle bir dizi gemiye saldırdığını duyurdu.
Açıklamada Husi donanmasının, füze birlikleri ve insansız hava araçlarının 6 operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Seri, ayrıca Husilerin Kızıldeniz'de bir ABD destroyerine İHA saldırısı düzenlediğini ekledi.

Hedefte ABD uçak gemisi Eisenhower var

Amerikan uçak gemisi Eisenhower'ın Kızıldeniz'de kanatlı ve balistik füzelerle vurulduğunu belirten Seri, geminin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına cevap olarak Husilere bağlı kara ve deniz güçlerinin ortak operasyonuyla hedef alındığını kaydetti.
Seri, ABD uçak gemisinin doğrudan ve tam isabet hedef alındığını ifade etti.
Saldırıya ilişkin ABD'den henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin sahil kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
Kuzey Deniz Yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
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‘Husiler, Batılı nakliyecileri Rusya kontrolündeki Kuzey Denizi Rotasını kullanmaya zorluyor’
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