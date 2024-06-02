https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/husilerden-kizildenizde-abd-ucak-gemisine-saldiri-1084429306.html
Husilerden Kızıldeniz'de ABD uçak gemisine saldırı
Husilerden Kızıldeniz'de ABD uçak gemisine saldırı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze saldırıları ve ABD’nin askeri desteğine tepki vermek amacıyla Kızıldeniz’deki eylemlerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T09:48+0300
2024-06-02T09:48+0300
2024-06-02T09:48+0300
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israil-filistin
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketinin Kızıldeniz'de bir ABD uçak gemisi ve destroyeriyle bir dizi gemiye saldırdığını duyurdu.Açıklamada Husi donanmasının, füze birlikleri ve insansız hava araçlarının 6 operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.Seri, ayrıca Husilerin Kızıldeniz'de bir ABD destroyerine İHA saldırısı düzenlediğini ekledi.Hedefte ABD uçak gemisi Eisenhower varAmerikan uçak gemisi Eisenhower'ın Kızıldeniz'de kanatlı ve balistik füzelerle vurulduğunu belirten Seri, geminin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına cevap olarak Husilere bağlı kara ve deniz güçlerinin ortak operasyonuyla hedef alındığını kaydetti.Seri, ABD uçak gemisinin doğrudan ve tam isabet hedef alındığını ifade etti.Saldırıya ilişkin ABD'den henüz açıklama yapılmadı.Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin sahil kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını bildirmişti.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/husiler-batili-nakliyecileri-rusya-kontrolundeki-kuzey-denizi-rotasini-kullanmaya-zorluyor-1084407418.html
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husiler, yemen, yemen krizi, abd, kızıldeniz, uçak gemisi, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
husiler, yemen, yemen krizi, abd, kızıldeniz, uçak gemisi, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
Husilerden Kızıldeniz'de ABD uçak gemisine saldırı
İsrail ordusunun Gazze saldırıları ve ABD’nin askeri desteğine tepki vermek amacıyla Kızıldeniz’deki eylemlerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt vermeye devam ediyor.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketinin Kızıldeniz'de bir ABD uçak gemisi ve destroyeriyle bir dizi gemiye saldırdığını duyurdu.
Açıklamada Husi donanmasının, füze birlikleri ve insansız hava araçlarının 6 operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Seri, ayrıca Husilerin Kızıldeniz'de bir ABD destroyerine İHA saldırısı düzenlediğini ekledi.
Hedefte ABD uçak gemisi Eisenhower var
Amerikan uçak gemisi Eisenhower'ın Kızıldeniz'de kanatlı ve balistik füzelerle vurulduğunu belirten Seri, geminin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına cevap olarak Husilere bağlı kara ve deniz güçlerinin ortak operasyonuyla hedef alındığını kaydetti.
Seri, ABD uçak gemisinin doğrudan ve tam isabet hedef alındığını ifade etti.
Saldırıya ilişkin ABD'den henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin sahil kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını bildirmişti.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.