https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/gemiye-hatali-yukleme-yapildi-konteynerler-denize-dustu-1084444877.html
Gemiye hatalı yükleme yapıldı: Konteynerler denize düştü
Gemiye hatalı yükleme yapıldı: Konteynerler denize düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Ambarlı Limanı’nda gemiye yüklenen konteynerlerin bir kısmı denize düştü. Gemiye bir önceki limanda hatalı yükleme yapıldığı öğrenildi. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T23:07+0300
2024-06-02T23:07+0300
2024-06-02T23:07+0300
türkiye
istanbul
konteyner
konteyner gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084444719_0:24:352:221_1920x0_80_0_0_90fe53de8bf2476b95b54d6fc87c6123.jpg
Ambarlı Limanı’nda bir gemiye yükleme yapıldığı sırada bazı konteynerler denize düştü. Gemiye bir önceki limanda boş konteynerlerin üzerine dolu konteynerler yüklendiği ve bu hatalı yükleme nedeniyle konteynerlerin denize düştüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/pendikte-cop-konteynerlerinde-erkek-cesedi-bulunmasi-sirtina-bicakla-esinin-bas-harfini-cizmis-1084400320.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084444719_0:0:352:263_1920x0_80_0_0_34b6d80f0b35bfccd3ed4bdf6ef7cd41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, konteyner, konteyner gemisi
istanbul, konteyner, konteyner gemisi
Gemiye hatalı yükleme yapıldı: Konteynerler denize düştü
İstanbul Ambarlı Limanı’nda gemiye yüklenen konteynerlerin bir kısmı denize düştü. Gemiye bir önceki limanda hatalı yükleme yapıldığı öğrenildi.
Ambarlı Limanı’nda bir gemiye yükleme yapıldığı sırada bazı konteynerler denize düştü.
Gemiye bir önceki limanda boş konteynerlerin üzerine dolu konteynerler yüklendiği ve bu hatalı yükleme nedeniyle konteynerlerin denize düştüğü öğrenildi.