https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/gemiye-hatali-yukleme-yapildi-konteynerler-denize-dustu-1084444877.html

Gemiye hatalı yükleme yapıldı: Konteynerler denize düştü

Gemiye hatalı yükleme yapıldı: Konteynerler denize düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul Ambarlı Limanı’nda gemiye yüklenen konteynerlerin bir kısmı denize düştü. Gemiye bir önceki limanda hatalı yükleme yapıldığı öğrenildi. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T23:07+0300

2024-06-02T23:07+0300

2024-06-02T23:07+0300

türkiye

istanbul

konteyner

konteyner gemisi

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Ambarlı Limanı’nda bir gemiye yükleme yapıldığı sırada bazı konteynerler denize düştü. Gemiye bir önceki limanda boş konteynerlerin üzerine dolu konteynerler yüklendiği ve bu hatalı yükleme nedeniyle konteynerlerin denize düştüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/pendikte-cop-konteynerlerinde-erkek-cesedi-bulunmasi-sirtina-bicakla-esinin-bas-harfini-cizmis-1084400320.html

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istanbul, konteyner, konteyner gemisi