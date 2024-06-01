https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ab-israilin-hamasa-sundugu-yeni-teklifi-olumlu-karsiladi-1084411479.html

AB, İsrail'in Hamas'a sunduğu yeni teklifi olumlu karşıladı

AB, İsrail'in Hamas'a sunduğu yeni teklifi olumlu karşıladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T12:13+0300

2024-06-01T12:13+0300

2024-06-01T12:13+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

joe biden

ateşkes

esir takası

ab

avrupa birliği

charles michel

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "(Öneri) Bu, başta çatışmaların kalıcı durdurulması ve İsrail güçlerinin geri çekilmesinin yanı sıra Gazze'nin yeniden inşası olmak üzere uzun vadeli çözüme yönelik görüşmelere alan açması açısından çok önemli" ifadesine yer verdi.Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin yeniden inşasını içeren öneriyi memnuniyetle karşıladığını belirten Michel, Katar, Mısır ve ABD'ye çabaları için teşekkür etti.Michel, "Acı sona ermelidir. Tüm tarafları barış için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.'Önemli bir fırsat'AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X'ten yaptığı paylaşımda, Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisine tüm kalbiyle katıldığını ifade ederek, bunun Gazze'deki savaşın ve sivillerin çektiği acıların sona erdirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.Von der Leyen, ateşkes taslağına ilişkin dengeli ve gerçekçi olduğu yorumunu yaparak, "Şimdi önerinin tüm tarafların desteğine ihtiyacı var" mesajını paylaştı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya paylaşımında öneriye desteğine dikkati çekerek, savaşın artık sona ermesinin gerektiğini vurguladı.ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.İlk aşamada İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-baskani-biden-duyurdu-israilden-hamasa-yeni-teklif-1084401909.html

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