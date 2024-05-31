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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/medvedev-ukraynanin-uzun-menzilli-silahlarini-nato-yonetiyor-nukleer-konusunda-blof-yapmiyoruz-1084384994.html
Medvedev: Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını NATO yönetiyor, nükleer konusunda blöf yapmıyoruz
Medvedev: Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını NATO yönetiyor, nükleer konusunda blöf yapmıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, NATO'nun Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli askeri teçhizatın tamamını direkt olarak yönettiğini vurguladı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T14:15+0300
2024-05-31T14:15+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından Ukrayna Savaşı ve Batılı ülkelerle ilgili açıklamalarda bulundu.Ülkesinin nükleer konusunda blöf yapmadığını belirten Medvedev, "Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez" dedi.Ukrayna'nın kullandığı uzun menzilli silahların Batılı askerler tarafından kontrol edildiğinin altını çizen Medvedev, bu durumun da askeri yardım yerine savaşa müdahil olma anlamına geldiğini kaydetti.Batılı ülkelerin, Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmasına ihtimal vermemesini hata olarak tanımlayan Medvedev, "Ne yazık ki bu ne bir korkutma, ne de nükleer bir blöftür. Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez" ifadelerini kullandı.Medvedev, Batılı ülkelerin birkaç yıl öncesine kadar Rusya'nın Ukrayna ile askeri çatışmaya girmeyeceğine de inandığına işaret ederek, "Yanlış hesap yaptılar. Bir savaş var" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/orbandan-nukleer-silah-uyarisi-ukraynada-en-kotu-senaryolar-gelisebilir-1084234835.html
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rusya, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nato
rusya, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nato

Medvedev: Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını NATO yönetiyor, nükleer konusunda blöf yapmıyoruz

14:15 31.05.2024
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, NATO'nun Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli askeri teçhizatın tamamını direkt olarak yönettiğini vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından Ukrayna Savaşı ve Batılı ülkelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer konusunda blöf yapmadığını belirten Medvedev, "Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez" dedi.

Ukrayna'nın kullandığı uzun menzilli silahların Batılı askerler tarafından kontrol edildiğinin altını çizen Medvedev, bu durumun da askeri yardım yerine savaşa müdahil olma anlamına geldiğini kaydetti.

Batılı ülkelerin, Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmasına ihtimal vermemesini hata olarak tanımlayan Medvedev, "Ne yazık ki bu ne bir korkutma, ne de nükleer bir blöftür. Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Batılı ülkelerin birkaç yıl öncesine kadar Rusya'nın Ukrayna ile askeri çatışmaya girmeyeceğine de inandığına işaret ederek, "Yanlış hesap yaptılar. Bir savaş var" değerlendirmesinde bulundu.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
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