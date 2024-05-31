https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/medvedev-ukraynanin-uzun-menzilli-silahlarini-nato-yonetiyor-nukleer-konusunda-blof-yapmiyoruz-1084384994.html

Medvedev: Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını NATO yönetiyor, nükleer konusunda blöf yapmıyoruz

Medvedev: Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını NATO yönetiyor, nükleer konusunda blöf yapmıyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, NATO'nun Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli askeri teçhizatın tamamını direkt olarak yönettiğini vurguladı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T14:15+0300

2024-05-31T14:15+0300

2024-05-31T14:15+0300

ukrayna krizi

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dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından Ukrayna Savaşı ve Batılı ülkelerle ilgili açıklamalarda bulundu.Ülkesinin nükleer konusunda blöf yapmadığını belirten Medvedev, "Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez" dedi.Ukrayna'nın kullandığı uzun menzilli silahların Batılı askerler tarafından kontrol edildiğinin altını çizen Medvedev, bu durumun da askeri yardım yerine savaşa müdahil olma anlamına geldiğini kaydetti.Batılı ülkelerin, Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmasına ihtimal vermemesini hata olarak tanımlayan Medvedev, "Ne yazık ki bu ne bir korkutma, ne de nükleer bir blöftür. Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez" ifadelerini kullandı.Medvedev, Batılı ülkelerin birkaç yıl öncesine kadar Rusya'nın Ukrayna ile askeri çatışmaya girmeyeceğine de inandığına işaret ederek, "Yanlış hesap yaptılar. Bir savaş var" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/orbandan-nukleer-silah-uyarisi-ukraynada-en-kotu-senaryolar-gelisebilir-1084234835.html

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