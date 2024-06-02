https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/amerikan-basini-ukrayna-ordusunda-ciddi-personel-sikintisi-yasaniyor-1084443530.html

Amerikan basını: Ukrayna ordusunda ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor

Amerikan basını: Ukrayna ordusunda ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde ciddi personel sıkıntısı yaşandığını ve komutanların yeni askerlerin eğitiminin yetersiz olduğunu... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T21:27+0300

2024-06-02T21:27+0300

2024-06-02T21:27+0300

dünya

abd

washington post

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

askeri personel

sıkıntı

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Washington Post gazetesinde yer alan makaleye göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor, komutanlar yeni askerlerin eğitiminin yetersiz olduğunu düşünüyor, ayrıca gönüllü olarak askerlik yapmayan birçok Ukraynalı savaşmak istemiyor.Yazıda, “Ukrayna, Rusya’nın saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle kritik asker açığını gidermek için on binlerce kişiyi seferber etmeye hazırlanırken sahadaki Ukraynalı komutanlar, yeni savaşçıların çoğunun yeterince eğitilmemiş olarak gelmesine hazırlandıklarını söylüyor. Yeni askerler nereden gelirse gelsin, sahadaki komutanlar yetersiz eğitimin çoğu zaman onlara nişancılık gibi temel becerileri öğretmek için haftalarca zaman harcanması gerektiği anlamına geldiğini söylüyor” ifadelerine yer verildi.‘Kiev’in ordu birliklerinin ciddi personel sıkıntısı yaşaması ve mevzileri kaybetmesi nedeniyle yeterli temel eğitimi sağlama olanaksızlığının içinde bulundukları vahim durumu açıkça ortaya koyduğuna’ dikkat çekilen makalede, “Pek çok Ukraynalı erkeğin zorunlu askerlik hizmetinden korkmasının ana nedeni, gerekli eğitim olmadan ön cephedeki tehlikeli mevzilere gönderilme ihtimalidir” vurgusu yapıldı.Gazete, eğitim merkezlerinden bir birliğe asker seçmekten sorumlu olan Ukraynalı bir askerin sözlerini şöyle aktardı:Asker ayrıca bazı acemi askerlerin ‘50 yaşın üzerinde olmalarına, dizlerinde ve sırtlarında sorun olmasına rağmen işe yarar’ kabul edildiğini ifade etti.Askerlik hizmetini yapmak isteyen Ukraynalıların çoğunun zaten gönüllü olarak askere gittiği’ belirtilen yazıda, “Gönüllü olarak gitmeyenler genelde savaşmak istemiyor” vurgusu yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ukrayna-ordusu-sivil-yerlesim-bolgesini-bombaladi-bir-kadin-ve-kizi-oldu-1084424812.html

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