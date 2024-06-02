https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/amerikan-basini-ukrayna-ordusunda-ciddi-personel-sikintisi-yasaniyor-1084443530.html
Amerikan basını: Ukrayna ordusunda ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor
Amerikan basını: Ukrayna ordusunda ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde ciddi personel sıkıntısı yaşandığını ve komutanların yeni askerlerin eğitiminin yetersiz olduğunu... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T21:27+0300
2024-06-02T21:27+0300
2024-06-02T21:27+0300
dünya
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washington post
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
askeri personel
sıkıntı
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Washington Post gazetesinde yer alan makaleye göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor, komutanlar yeni askerlerin eğitiminin yetersiz olduğunu düşünüyor, ayrıca gönüllü olarak askerlik yapmayan birçok Ukraynalı savaşmak istemiyor.Yazıda, “Ukrayna, Rusya’nın saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle kritik asker açığını gidermek için on binlerce kişiyi seferber etmeye hazırlanırken sahadaki Ukraynalı komutanlar, yeni savaşçıların çoğunun yeterince eğitilmemiş olarak gelmesine hazırlandıklarını söylüyor. Yeni askerler nereden gelirse gelsin, sahadaki komutanlar yetersiz eğitimin çoğu zaman onlara nişancılık gibi temel becerileri öğretmek için haftalarca zaman harcanması gerektiği anlamına geldiğini söylüyor” ifadelerine yer verildi.‘Kiev’in ordu birliklerinin ciddi personel sıkıntısı yaşaması ve mevzileri kaybetmesi nedeniyle yeterli temel eğitimi sağlama olanaksızlığının içinde bulundukları vahim durumu açıkça ortaya koyduğuna’ dikkat çekilen makalede, “Pek çok Ukraynalı erkeğin zorunlu askerlik hizmetinden korkmasının ana nedeni, gerekli eğitim olmadan ön cephedeki tehlikeli mevzilere gönderilme ihtimalidir” vurgusu yapıldı.Gazete, eğitim merkezlerinden bir birliğe asker seçmekten sorumlu olan Ukraynalı bir askerin sözlerini şöyle aktardı:Asker ayrıca bazı acemi askerlerin ‘50 yaşın üzerinde olmalarına, dizlerinde ve sırtlarında sorun olmasına rağmen işe yarar’ kabul edildiğini ifade etti.Askerlik hizmetini yapmak isteyen Ukraynalıların çoğunun zaten gönüllü olarak askere gittiği’ belirtilen yazıda, “Gönüllü olarak gitmeyenler genelde savaşmak istemiyor” vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ukrayna-ordusu-sivil-yerlesim-bolgesini-bombaladi-bir-kadin-ve-kizi-oldu-1084424812.html
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abd, washington post, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri personel, sıkıntı
abd, washington post, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri personel, sıkıntı
Amerikan basını: Ukrayna ordusunda ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor
Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde ciddi personel sıkıntısı yaşandığını ve komutanların yeni askerlerin eğitiminin yetersiz olduğunu düşündüklerini yazdı.
Washington Post gazetesinde yer alan makaleye göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor, komutanlar yeni askerlerin eğitiminin yetersiz olduğunu düşünüyor, ayrıca gönüllü olarak askerlik yapmayan birçok Ukraynalı savaşmak istemiyor.
Yazıda, “Ukrayna, Rusya’nın saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle kritik asker açığını gidermek için on binlerce kişiyi seferber etmeye hazırlanırken sahadaki Ukraynalı komutanlar, yeni savaşçıların çoğunun yeterince eğitilmemiş olarak gelmesine hazırlandıklarını söylüyor. Yeni askerler nereden gelirse gelsin, sahadaki komutanlar yetersiz eğitimin çoğu zaman onlara nişancılık gibi temel becerileri öğretmek için haftalarca zaman harcanması gerektiği anlamına geldiğini söylüyor” ifadelerine yer verildi.
‘Kiev’in ordu birliklerinin ciddi personel sıkıntısı yaşaması ve mevzileri kaybetmesi nedeniyle yeterli temel eğitimi sağlama olanaksızlığının içinde bulundukları vahim durumu açıkça ortaya koyduğuna’ dikkat çekilen makalede, “Pek çok Ukraynalı erkeğin zorunlu askerlik hizmetinden korkmasının ana nedeni, gerekli eğitim olmadan ön cephedeki tehlikeli mevzilere gönderilme ihtimalidir” vurgusu yapıldı.
Gazete, eğitim merkezlerinden bir birliğe asker seçmekten sorumlu olan Ukraynalı bir askerin sözlerini şöyle aktardı:
“Eğer bizi birilerini seçmemiz için gönderiyorlarsa, tüm iyiler zaten diğer birliklere seçilmiş oluyor ve biz de kambur, topal ve hasta olanlar arasından seçim yapmak zorunda kalıyoruz.”
Asker ayrıca bazı acemi askerlerin ‘50 yaşın üzerinde olmalarına, dizlerinde ve sırtlarında sorun olmasına rağmen işe yarar’ kabul edildiğini ifade etti.
Askerlik hizmetini yapmak isteyen Ukraynalıların çoğunun zaten gönüllü olarak askere gittiği’ belirtilen yazıda, “Gönüllü olarak gitmeyenler genelde savaşmak istemiyor” vurgusu yapıldı.