https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/alman-general-kiev-patriot-sistemlerini-rus-ucaklarina-saldirmak-icin-kullanabilir-1084444575.html

Alman general: Kiev Patriot sistemlerini Rus uçaklarına saldırmak için kullanabilir

Alman general: Kiev Patriot sistemlerini Rus uçaklarına saldırmak için kullanabilir

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanlığı Ukrayna Özel Karargahı Komutanı Freuding, Kiev’in Patriot hava savunma sistemlerini Rusya topraklarında Rus uçaklarına saldırmak için... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T22:53+0300

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Almanya Savunma Bakanlığı Ukrayna Özel Karargahı Komutanı Christian Freuding, ARD televizyonuna demecinde Kiev’in Patriot hava savunma sistemlerini Rusya toprakları üzerinde Rus uçaklarına saldırmak için kullanabileceğini savundu.Tümgeneral Freuding, “Patriot sistemlerinin artık Harkov bölgesinde ve Rusya üzerinde de kullanılması oldukça muhtemel. Onlar uluslararası hukuk çerçevesinde kullanılabilir. Ukraynalıların ona (uluslararası hukuka) uyacağına eminiz” diye konuştu.Freuding aynı zamanda, Almanya tarafından sağlanmış olan silahların Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılıp kullanılmadığını belirtmedi.Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner cuma günü yaptığı açıklamada Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğrulamıştı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence vermişti.Daha önce Alman hükümet kanadından gelen açıklamada, Berlin ve Batılı ortaklarının Kiev’in Harkov bölgesindeki saldırıları püskürtmek için Batı silahlarını kullanabileceği konusunda hemfikir olduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ukraynanin-rusya-topraklarini-bati-silahiyla-vurmasi-kabul-edilemez-1084374389.html

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alman, general, ard televizyonu, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, izin