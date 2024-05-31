https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ukraynanin-rusya-topraklarini-bati-silahiyla-vurmasi-kabul-edilemez-1084374389.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna, Rusya topraklarını Batı silahıyla vurabilir
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna, Rusya topraklarını Batı silahıyla vurabilir
Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasının kabul edilebilir... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T08:45+0300
2024-05-31T08:45+0300
2024-05-31T09:32+0300
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Japon Kiodo haber ajansına konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı silahı Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanma olasılığıyla ilgili şunu dedi:Stubb, Rusya’nın özel askeri harekat başlatarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.Norveç: Kiev’in hakkı varNorveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de Ukrayna ordusunun Batı’dan aldığı silahla Rusya topraklarına saldırı düzenleme fikrine destek verdi.NRK televizyonuna konuşan Eide, “Ukrayna’nın, uluslararası hukuka uygun olarak, Rusya içinde Rusya’ya saldırma konusunda çok net bir hakkı olduğuna inanıyoruz. Ukrayna, Batılı ülkelerden aldığı silahları, bu savaşla bağlantısı olan askeri tesislere karşı kullanabilir” ifadesini kullandı.Norveçli Bakan, bu durumun savaş zamanı için “tamamen normal” olduğunu savundu.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.Rus yetkililer, Batılı mevkidaşlarının Ukrayna’nın Batı silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma olasılığıyla ilgili sözlerini “düşüncesizce” olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Stoltenberg’in yaptığı açıklamanın “kışkırtıcı” olduğunu söyledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak” olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/biden-ukrayna-ordusunun-harkovu-tehdit-eden-rusyadaki-hedefleri-vurmasina-izin-verdi-1084370046.html
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ukrayna krizi, finlandiya, alexander stubb, ukrayna, batı, nato, abd, silah, rusya, jens stoltenberg, sergey lavrov, kremlin, ingiltere, almanya, italya
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna, Rusya topraklarını Batı silahıyla vurabilir
08:45 31.05.2024 (güncellendi: 09:32 31.05.2024)
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasının kabul edilebilir olduğunu belirtti.
Japon Kiodo
haber ajansına konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
, Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı silahı Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanma olasılığıyla ilgili şunu dedi:
Eğer, uluslararası hukuka uygun olacaksa sorun yok. Batı’dan alınan silah, Ukrayna’nın kendini koruması için gerekiyor. Saldırı hedefleriyle ilgili kısıtlama fikrine destek veremem. Bizim görevimiz Ukrayna’nın zafer kazanması için destek vermek.
Stubb, Rusya’nın özel askeri harekat başlatarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.
Norveç: Kiev’in hakkı var
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de Ukrayna ordusunun Batı’dan aldığı silahla Rusya topraklarına saldırı düzenleme fikrine destek verdi.
NRK televizyonuna konuşan Eide, “Ukrayna’nın, uluslararası hukuka uygun olarak, Rusya içinde Rusya’ya saldırma konusunda çok net bir hakkı olduğuna inanıyoruz. Ukrayna, Batılı ülkelerden aldığı silahları, bu savaşla bağlantısı olan askeri tesislere karşı kullanabilir” ifadesini kullandı.
Norveçli Bakan, bu durumun savaş zamanı için “tamamen normal” olduğunu savundu.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.
Rus yetkililer, Batılı mevkidaşlarının Ukrayna’nın Batı silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma olasılığıyla ilgili sözlerini “düşüncesizce” olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Stoltenberg’in yaptığı açıklamanın “kışkırtıcı” olduğunu söyledi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak” olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.