Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna, Rusya topraklarını Batı silahıyla vurabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa'nın vicdanı ayağa kalktı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Burdur’daki diyaliz hastalarının ölümünde “antifiriz” iddiası
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları yasa tasarısı için STK'lardan görüş alındı mı ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ülkelerin turizm gelirleri sıralaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ukraynanin-rusya-topraklarini-bati-silahiyla-vurmasi-kabul-edilemez-1084374389.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna, Rusya topraklarını Batı silahıyla vurabilir
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna, Rusya topraklarını Batı silahıyla vurabilir
Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasının kabul edilebilir... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T08:45+0300
2024-05-31T09:32+0300
dünya
ukrayna krizi
finlandiya
alexander stubb
ukrayna
batı
nato
abd
silah
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082827854_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_afa7386639ed30ed715b6566e01cf441.jpg
Japon Kiodo haber ajansına konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı silahı Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanma olasılığıyla ilgili şunu dedi:Stubb, Rusya’nın özel askeri harekat başlatarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.Norveç: Kiev’in hakkı varNorveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de Ukrayna ordusunun Batı’dan aldığı silahla Rusya topraklarına saldırı düzenleme fikrine destek verdi.NRK televizyonuna konuşan Eide, “Ukrayna’nın, uluslararası hukuka uygun olarak, Rusya içinde Rusya’ya saldırma konusunda çok net bir hakkı olduğuna inanıyoruz. Ukrayna, Batılı ülkelerden aldığı silahları, bu savaşla bağlantısı olan askeri tesislere karşı kullanabilir” ifadesini kullandı.Norveçli Bakan, bu durumun savaş zamanı için “tamamen normal” olduğunu savundu.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.Rus yetkililer, Batılı mevkidaşlarının Ukrayna’nın Batı silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma olasılığıyla ilgili sözlerini “düşüncesizce” olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Stoltenberg’in yaptığı açıklamanın “kışkırtıcı” olduğunu söyledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak” olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/biden-ukrayna-ordusunun-harkovu-tehdit-eden-rusyadaki-hedefleri-vurmasina-izin-verdi-1084370046.html
finlandiya
ukrayna
batı
rusya
ingiltere
almanya
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082827854_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2b23b84b521be2206d831a665b492a40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, finlandiya, alexander stubb, ukrayna, batı, nato, abd, silah, rusya, jens stoltenberg, sergey lavrov, kremlin, ingiltere, almanya, italya
ukrayna krizi, finlandiya, alexander stubb, ukrayna, batı, nato, abd, silah, rusya, jens stoltenberg, sergey lavrov, kremlin, ingiltere, almanya, italya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna, Rusya topraklarını Batı silahıyla vurabilir

08:45 31.05.2024 (güncellendi: 09:32 31.05.2024)
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasının kabul edilebilir olduğunu belirtti.
Japon Kiodo haber ajansına konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’nın Batı ülkelerinden aldığı silahı Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanma olasılığıyla ilgili şunu dedi:

Eğer, uluslararası hukuka uygun olacaksa sorun yok. Batı’dan alınan silah, Ukrayna’nın kendini koruması için gerekiyor. Saldırı hedefleriyle ilgili kısıtlama fikrine destek veremem. Bizim görevimiz Ukrayna’nın zafer kazanması için destek vermek.

Stubb, Rusya’nın özel askeri harekat başlatarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.

Norveç: Kiev’in hakkı var

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de Ukrayna ordusunun Batı’dan aldığı silahla Rusya topraklarına saldırı düzenleme fikrine destek verdi.
NRK televizyonuna konuşan Eide, “Ukrayna’nın, uluslararası hukuka uygun olarak, Rusya içinde Rusya’ya saldırma konusunda çok net bir hakkı olduğuna inanıyoruz. Ukrayna, Batılı ülkelerden aldığı silahları, bu savaşla bağlantısı olan askeri tesislere karşı kullanabilir” ifadesini kullandı.
Norveçli Bakan, bu durumun savaş zamanı için “tamamen normal” olduğunu savundu.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.
Rus yetkililer, Batılı mevkidaşlarının Ukrayna’nın Batı silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma olasılığıyla ilgili sözlerini “düşüncesizce” olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Stoltenberg’in yaptığı açıklamanın “kışkırtıcı” olduğunu söyledi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak” olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
Ukrayna krizi
‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’
00:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала