https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/sitare-akbas-sektor-yuzunden-estetik-yaptirdim-1084419402.html
Sitare Akbaş: Sektör yüzünden estetik yaptırdım
Sitare Akbaş: Sektör yüzünden estetik yaptırdım
Sputnik Türkiye
Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterini canlandıran oyuncu Sitare Akbaş sektördeki ‘güzellik baskısı’ nedeniyle estetik yaptırdığını belirterek, "O dönem bir... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T18:28+0300
2024-06-01T18:28+0300
2024-06-01T18:44+0300
türkiye
akasya durağı
sitare akbaş
estetik
estetik ameliyat
oyuncu
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Oyuncu Sitare Akbaş, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu. Akbaş sektördeki ‘güzellik baskısı’ nedeniyle estetik yaptırdığını söyledi. Pişman olmadığını ifade eden Akbaş, "Pişman değilim ama bu şiddete ‘eyvallah’ dediğim için üzgünüm" ifadesini kullandı.'Şimdi herkes botoksuz, dolgusuz iyi oyuncu arıyor'Burnunda sorun olmamasına rağmen o dönem yönetmenin kendisinden böyle bir istekte bulunduğunu belirten Akbaş, şimdi artık o algının Özgü Namal, Demet Evgar ve Yılmaz Erdoğan'ı n sektöre geri dönmesiyle kırıldığını belirtti:Kendisinin de burnunu yaptırdığını ifade eden Akbaş, konuyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kediye-burun-estetigi-yapildi-1084311829.html
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sitare akbaş estetik yapmış mı? sitare akbaş'ın oynadığı roller, sitare akbaş'ta estetik var mı
sitare akbaş estetik yapmış mı? sitare akbaş'ın oynadığı roller, sitare akbaş'ta estetik var mı
Sitare Akbaş: Sektör yüzünden estetik yaptırdım
18:28 01.06.2024 (güncellendi: 18:44 01.06.2024)
Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterini canlandıran oyuncu Sitare Akbaş sektördeki ‘güzellik baskısı’ nedeniyle estetik yaptırdığını belirterek, "O dönem bir yönetmenim yaptır dedi. Pişman değilim ama bu şiddete ‘eyvallah’ dediğim için üzgünüm" diye konuştu.
Oyuncu Sitare Akbaş, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.
Akbaş sektördeki ‘güzellik baskısı’ nedeniyle estetik yaptırdığını söyledi. Pişman olmadığını ifade eden Akbaş, "Pişman değilim ama bu şiddete ‘eyvallah’ dediğim için üzgünüm" ifadesini kullandı.
'Şimdi herkes botoksuz, dolgusuz iyi oyuncu arıyor'
Burnunda sorun olmamasına rağmen o dönem yönetmenin kendisinden böyle bir istekte bulunduğunu belirten Akbaş, şimdi artık o algının Özgü Namal, Demet Evgar ve Yılmaz Erdoğan'ı n sektöre geri dönmesiyle kırıldığını belirtti:
"Şimdi herkes botoksuz, dolgusuz iyi oyuncu arıyor. Özgü Namal, Demet Evgar ve Yılmaz Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum. Mekanın sahipleri geri döndü' dedi."
Kendisinin de burnunu yaptırdığını ifade eden Akbaş, konuyla ilgili şunları söyledi:
Çalıştığım sektörde büyük bir güzellik baskısı var. Hepimiz bir dönem bu şiddete uğradık, burnumuz yapılı değil diye iş bulamadığımız bir dönem oldu. Ondan sonra herkes dudağını doldurmaya, kaşını kaldırmaya, burnunu yaptırmaya başladı. Ben de sırf bu güzellik baskısı yüzünden burnumu yaptırdım. "Beni ‘Akasya Durağı’nda Zeyno olarak izleyenler hatırlar benim sorunlu bir burnum yoktu. 26 yaşındaydım acaba burnumdan dolayı mı rol alamıyorum diye düşünüyordum. O dönem bir yönetmenim yaptır dedi. Pişman değilim ama bu şiddete ‘eyvallah’ dediğim için üzgünüm."