https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/sitare-akbas-sektor-yuzunden-estetik-yaptirdim-1084419402.html

Sitare Akbaş: Sektör yüzünden estetik yaptırdım

Sitare Akbaş: Sektör yüzünden estetik yaptırdım

Sputnik Türkiye

Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterini canlandıran oyuncu Sitare Akbaş sektördeki ‘güzellik baskısı’ nedeniyle estetik yaptırdığını belirterek, "O dönem bir... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T18:28+0300

2024-06-01T18:28+0300

2024-06-01T18:44+0300

türkiye

akasya durağı

sitare akbaş

estetik

estetik ameliyat

oyuncu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/01/1084418923_0:142:1080:750_1920x0_80_0_0_a9476714b81b13adeb895ea8b83a5b01.jpg

Oyuncu Sitare Akbaş, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu. Akbaş sektördeki ‘güzellik baskısı’ nedeniyle estetik yaptırdığını söyledi. Pişman olmadığını ifade eden Akbaş, "Pişman değilim ama bu şiddete ‘eyvallah’ dediğim için üzgünüm" ifadesini kullandı.'Şimdi herkes botoksuz, dolgusuz iyi oyuncu arıyor'Burnunda sorun olmamasına rağmen o dönem yönetmenin kendisinden böyle bir istekte bulunduğunu belirten Akbaş, şimdi artık o algının Özgü Namal, Demet Evgar ve Yılmaz Erdoğan'ı n sektöre geri dönmesiyle kırıldığını belirtti:Kendisinin de burnunu yaptırdığını ifade eden Akbaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kediye-burun-estetigi-yapildi-1084311829.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sitare akbaş estetik yapmış mı? sitare akbaş'ın oynadığı roller, sitare akbaş'ta estetik var mı