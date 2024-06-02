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3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: İşte ilk sonuçlar
3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: İşte ilk sonuçlar
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Deniz Yağan, 289 oy farkla seçimi önde götürüyor. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
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Pınarbaşı ilçesinde tekrar edilen Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan 6 bin 783 oy alırken MHP aday Menduh Uzunluoğluı ise 6 bin 494 oy aldı.
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3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: İşte ilk sonuçlar

22:25 02.06.2024 (güncellendi: 22:26 02.06.2024)
© AA / Müzahim Zahid Tüzün3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: İşte ilk sonuçlar
3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: İşte ilk sonuçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© AA / Müzahim Zahid Tüzün
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Deniz Yağan, 289 oy farkla seçimi önde götürüyor.
Pınarbaşı ilçesinde tekrar edilen Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine geçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan 6 bin 783 oy alırken MHP aday Menduh Uzunluoğluı ise 6 bin 494 oy aldı.
sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
POLİTİKA
3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemi tamamlandı
20:02
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Aydın kazandı.
Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.adayı Abdullah Tosun kazandı.
Edirne’de 31 Mart Pazar günü düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Umurbey Mahalle Muhtarlığı adaylarının oy pusulalarının iddiaya göre temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atılması sonucu mahalle muhtarı belirlenememişti.
Seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verilmişti. Bugün mahallede sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi, saatlerin 17.00’ı göstermesiyle sona erdi. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan 6 sandık açılarak, oy sayımına başlandı. 4 adayın katıldığı muhtarlık seçimini, 326 oyunu alan eski muhtar Turhan Özgünden kazandı.
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