https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/3-ilce-ve-4-beldede-yeniden-secim-iste-ilk-sonuclar-1084444411.html

3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: İşte ilk sonuçlar

3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: İşte ilk sonuçlar

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Deniz Yağan, 289 oy farkla seçimi önde götürüyor. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

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Pınarbaşı ilçesinde tekrar edilen Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan 6 bin 783 oy alırken MHP aday Menduh Uzunluoğluı ise 6 bin 494 oy aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/3-ilce-ve-4-beldede-yeniden-secim-oy-verme-islemi-tamamlandi-oylar-sayiliyor-1084442491.html

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