Psikanalist Dr. Bengi Düşgör: Şiirler, bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracıdır

“Kelimelerin düz anlamlarının yanı sıra, sembolik karşılıklarının farklılaştığı bir yazı türü olarak şiir, bir tür düş çalışmasına benzer. Şiirdeki yoğunluk, yer değiştirmenin farklı biçimleri, derinlik, eğlenceli ancak bazen de karmaşıklaşan çağrışımsal oyunlar ve kelimelerdeki armoni, onu diğer yazım biçimlerinden ayrı bir yere koymama yol açmıştır. Freud‘un dediği gibi, bilinçdışının varlığı ondan çok önce şairler, sanatçılar ve felsefeciler tarafından zaten keşfedilmiştir. Şiirler, bu anlamda bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracı olarak sanatsal bir zenginlikle bunu yaparlar. Çağrışımların izini sürmek analitik bir seansta da bir şiiri okurken de aynı heyecanı ve gizemi barındırır.”