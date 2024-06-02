Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:04
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
09:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
11:09
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
11:20
4 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
11:38
7 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
12:18
6 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psikanalist Dr. Bengi Düşgör: Şiirler, bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracıdır
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Banu Yüksel: Bence bir erkek, annesinden gördüğü ilgiyi tekrar görebilmek için pavyona gidiyor
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
18:10
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:21
4 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:04
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
19:20
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
19:40
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:04
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
20:43
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
21:04
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
21:15
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
21:25
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
21:49
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
22:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
22:41
2 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
23:04
2 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
23:21
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
23:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/1084439076.html
Psikanalist Dr. Bengi Düşgör: Şiirler, bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracıdır
Psikanalist Dr. Bengi Düşgör: Şiirler, bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracıdır
Sputnik Türkiye
Akademisyen Dr. Bengi Düşgör Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T16:04+0300
2024-06-03T11:29+0300
gündem dişi
radyo
radyo sputnik
psikiyatri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084453373_0:147:1512:998_1920x0_80_0_0_1a1740448a3caa5804ad95fcd1c27d80.jpg
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
Bengi Düşgör, Didem Madak’tan Ahmet Erhan’a, Bejan Matur’dan Ahmed Arif’e, Arkadaş Zekâi Özger’den Kaan İnce’yekadar pek çok şairi ele aldığı’Şair Divanı’ adlı kitapta, şiir ve psikanaliz arasında bağlantılar kuruyor, sözcüklerin şairde ve analistte ortaklaşan noktalarına değiniyor; şiirin derinlik ve zenginliğini psikanaliz ile birleştiriyor.Kitabında ele aldığı şairler hakkında konuşan Dr. Bengi Düşgör, şu ifadeleri kullandı:Şiirin bilinç dışına giden yolu anlamanın sanatsal bir aracı olduğunu kaydeden Düşgör, şunları söyledi:Psikanalizin Freud’suz eksik kalacağını dile getiren Düşgör, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084453373_0:5:1512:1139_1920x0_80_0_0_1d3b7ffef89f890c62c3ef82ba8c7398.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аудио, radyo, radyo sputnik, psikiyatri
аудио, radyo, radyo sputnik, psikiyatri

Psikanalist Dr. Bengi Düşgör: Şiirler, bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracıdır

16:04 02.06.2024 (güncellendi: 11:29 03.06.2024)
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
Abone ol
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Akademisyen Dr. Bengi Düşgör Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Bengi Düşgör, Didem Madak’tan Ahmet Erhan’a, Bejan Matur’dan Ahmed Arif’e, Arkadaş Zekâi Özger’den Kaan İnce’yekadar pek çok şairi ele aldığı’Şair Divanı’ adlı kitapta, şiir ve psikanaliz arasında bağlantılar kuruyor, sözcüklerin şairde ve analistte ortaklaşan noktalarına değiniyor; şiirin derinlik ve zenginliğini psikanaliz ile birleştiriyor.
Kitabında ele aldığı şairler hakkında konuşan Dr. Bengi Düşgör, şu ifadeleri kullandı:
“Didem Madak’ta beni en çok etkileyen şey, çocukluğunun erken bitmiş olması. Madak‘ta hem çocukluğa özlem, hem de ergenliğe bir isyan olduğunu hep düşündüm. Annessel bir yaklaşım da Madak’ın şiirinde hep görülür. Gıda ve yemek de Madak‘ın şiirinde çok hüzünlü bir yerden ortaya çıkıyor.”
Şiirin bilinç dışına giden yolu anlamanın sanatsal bir aracı olduğunu kaydeden Düşgör, şunları söyledi:
“Kelimelerin düz anlamlarının yanı sıra, sembolik karşılıklarının farklılaştığı bir yazı türü olarak şiir, bir tür düş çalışmasına benzer. Şiirdeki yoğunluk, yer değiştirmenin farklı biçimleri, derinlik, eğlenceli ancak bazen de karmaşıklaşan çağrışımsal oyunlar ve kelimelerdeki armoni, onu diğer yazım biçimlerinden ayrı bir yere koymama yol açmıştır. Freud‘un dediği gibi, bilinçdışının varlığı ondan çok önce şairler, sanatçılar ve felsefeciler tarafından zaten keşfedilmiştir. Şiirler, bu anlamda bilinç dışına giden yolu anlamanın bir başka aracı olarak sanatsal bir zenginlikle bunu yaparlar. Çağrışımların izini sürmek analitik bir seansta da bir şiiri okurken de aynı heyecanı ve gizemi barındırır.”
Psikanalizin Freud’suz eksik kalacağını dile getiren Düşgör, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Freud’dan başlamadan psikanalitik düşünce eksik kalır. 100 yıl içinde psikanaliz de değişiyor fakat Freud’un temelinde devam ediyor.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала