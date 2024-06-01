https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/zorunlu-askerlik-hakkinda-milli-savunma-bakanindan-aciklama--1084412078.html

Zorunlu askerlik hakkında Milli Savunma Bakanı'ndan açıklama

Zorunlu askerlik hakkında Milli Savunma Bakanı'ndan açıklama

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, sistemin yüzde 50 profesyonel yüzde 50 zorunluluk... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T13:05+0300

2024-06-01T13:05+0300

2024-06-01T13:07+0300

politika

yaşar güler

orgeneral yaşar güler

milli savunma bakanlığı (msb)

askerlik

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

zorunlu askerlik

zorunlu askerlik

profesyonel askerlik

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam profesyonel sisteme geçip geçmeyeceği ve zorunlu askerliğin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna yanıt veren Güler, "Türkiye Cumhuriyeti evlatlarının vatan savunmasında görev alması gerekiyor" dedi. Güler, sistemin yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklinde devam edeceğini belirtti. Avrupa'da bazı ülkelerin yeniden zorunlu askerliğe dönmeyi değerlendirdiğini hatırlatarak, Türkiye'nin mevcut yaklaşımının doğru olduğunu vurguladı.Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın önemine dikkat çekerek, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu tatbikatın katılımcılar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. "Böylesine kapsamlı fiili atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa’da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor." şeklinde konuştu.'Yunanistan'la olumlu bir dönemden geçiyoruz'Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Güler, "Olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum" dedi. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için ordunun etkinliğini ve caydırıcılığını artırmak gerektiğini belirten Güler, sorunların üçüncü tarafa gerek duymadan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.'YPG'nin seçim çalışmaları kabul edilemez'Irak'ın kuzeyinde süren terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Güler, Irak'a yapılan ziyaretlerin olumlu sonuçlar verdiğini ve Irak'ın PKK’yı "yasaklanmış örgüt" olarak tanımladığını söyledi. Suriye’de terör örgütü YPG/PYD'nin sözde yerel seçim çalışmalarının kabul edilemez olduğunu belirten Güler, "Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğiz" dedi.ştu İsrail hakkında konuştu Son olarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Güler, "Çocuklar dahil binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail’e dur denmesinin vakti çoktan geldi. Bu zulmün bir an önce sona ermesi gerekiyor" dedi. İsrail yönetimine karşı dünyanın sabrının tükenmek üzere olduğunu söyleyen Güler, "Bu katliama sebep olanlar bedelini er ya da geç, ağır şekilde ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

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