https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/zaharovadan-clooney-vakfinin-rus-gazetecilerin-tutuklanmasini-saglama-girisimine-tepki-1084404784.html

Zaharova’dan Clooney Vakfı'nın Rus gazetecilerin tutuklanmasını sağlama girişimine tepki

Zaharova’dan Clooney Vakfı'nın Rus gazetecilerin tutuklanmasını sağlama girişimine tepki

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Clooney Vakfı’nın Rus gazetecilere yönelik gizli tutuklama emri çıkarılması arzusunun ‘siyasi nedenlere... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T01:14+0300

2024-06-01T01:14+0300

2024-06-01T01:14+0300

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Clooney Adalet Vakfı’nın ‘Avrupa'daki Rus gazetecilere yönelik gizli tutuklama emri çıkarılması için girişimde bulunacakları’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Rus gazetecilere yönelik tutuklama emri çıkarılması arzusunun ‘siyasi zulüm’ ve ‘adli safari’ olduğunu, Clooney çiftinin de bunun PR çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.Zaharova, “Görünen o ki, gazetecilerin haklarıyla, muhtemelen avukat eşinin etkisiyle, egzotik yorumlarıyla George Clooney ilgilenmeye karar verdi. Vakıfları 2022'de, ‘yalnızca halkla ilişkiler amacıyla’, keyfi gözaltılarla ilgili BM çalışma grubundaki medya çalışanlarının çıkarlarını temsil etmeleri için Batılı avukatlarla çalışmaya başladı. Aynı zamanda asıl işler avukatlar tarafından yapılırken, Clooney çifti sadece PR için orada bulundu” ifadelerine yer verdi.Clooney Vakfı’nın Rus gazetecilere yönelik girişimini ‘adli safari’ olarak nitelendiren Zaharova şöyle devam etti:Clooney Vakfı'nın Rus gazetecilere yönelik bu faaliyetine sessiz kalınmasına tepki gösteren Zaharova, “UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Teresa Ribeiro nerede?” diye sordu.Daha önce, ABD'de dünyaca ünlü aktör George Clooney ve eşi Amal Clooney tarafından kurulan Clooney Adalet Vakfı Docket Projesi Hukuk Direktörü Anna Neistat, Voice of America'ya verdiği demeçte, Avrupa'daki Rus gazetecilere yönelik gizli tutuklama emri çıkarılması için girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abdli-unlu-aktor-clooneyin-vakfi-rus-gazetecilere-savas-aciyor-1084386855.html

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george clooney, amal clooney, anna neistat, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vakıf, rus gazeteciler, avrupa, unesco, agit